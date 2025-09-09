Çocuk istismarı davasında beraat kararı: Dosya Yargıtay’da

*Bu haberde çocukların yaşadıkları yer ve isimleri özellikle kullanılmadı. Haberdeki bilgilerden tetiklenirseniz, feminist örgütlerin psikolaglarından destek alabilirsiniz.

İstanbul’da amcalarının sistematik olarak istismar ettiği iki kız çocuğuna ilişkin açılan davada sanık amca hakkında beraat kararı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davada hem savcılık hem de çocukların avukatları sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan zincirleme bir suretle mahkûmiyetini talep ederken, mahkeme “yeterli delil yok” gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi. İstinaf mahkemesi de kararı onadı. Dosya şimdi Yargıtay’da.

Dosyaya göre iki kız kardeş, henüz 5 ve 7 yaşındayken amcaları onları istismar etti. İstismar, çocukların ergenlik çağına girdiği dönemde durumun anormalliğini anlamaları ve tepki göstermeleri ile sona erdi. Ancak bu süreçte aile büyükleri, çocuklara “susmaları gerektiğini” söyleyerek baskı kurdu.

Kız kardeşlerden biri yaşadıklarını ortaokul yıllarında bir öğretmenine anlattı. Öğretmen, korktuğu için uzun süre resmi bildirim yapmadı, ancak daha sonra mahkeme kararıyla tanıklık yaptı.

Aile baskısı ve tehditler

Avukatların aktardığına göre aile içinde kız kardeşlere yönelik “kol kırılır yen içinde kalır” yaklaşımı hâkim oldu. Çocuklara, “Ailenin şerefine söz getirmemek için susacaksınız” denildi. Sanığın korunması için aile büyükleri tarafından tehditler yapıldı, hatta kız kardeşlerin şikâyetlerinden vazgeçmeleri için baskılar sürdü. Mağdur avukatları bu konuda 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde koruma tedbiri kararı aldırmak zorunda kaldıklarından söz etti.

Yerel mahkeme beraat verdi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ceza istendi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve mağdur avukatları da aynı yönde görüş bildirdi. Ancak mahkeme, “sanık lehine kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Söz konusu kararda dosyayı tüm süreç boyunca yürüten mahkeme başkanı Öztürk’ün muhalefet şerhine rağmen, dosyaya yalnızca son iki celse dahil olan ve delillere temas etmeyen üye hakimlerin beraat yönünde görüşü ile bu karar verildi.

Avukat Dilşah Taş: “Bu karar kabul edilemez”

Çocukların avukatlarından Dilşah Taş, kararın hukuka aykırı olduğunu ve dosyadaki bulguların göz ardı edildiğini belirtiyor:

“Müvekkillerimiz küçük yaşlardan itibaren yıllarca sistematik istismara maruz kaldı. Bu süreçte hem aile baskısı gördüler hem de psikolojik olarak derin yaralar aldılar. Müvekkillerimizden biri söz konusu nitelikli cinsel istismar sebebiyle halen anal fissür sorunu yaşamakta, dosyada öğretmen tanığı , psikolojik rahatsızlıklara dair raporlar, dosyada sosyal hizmet uzmanının görüşleri, inandırıcı, tutarlı ve detaylı beyanlar, aile üyelerinin tehdit kayıtları var. Tüm bunlara rağmen mahkeme tutarsız, çelişkili ve salt “aile şerefini” korumaya çalışan aile üyelerinin beyanıyla beraat kararı verdi.

Aile Yılı olarak ilan edilen 2025 yılında aileler şereflerini çocuklarının gözyaşları ve acıları üzerine değil vicdan ve adalet üzerine kurmalıdırlar. Dahası, istinaf aşamasında dosya olağan dışı bir hızla, yalnızca birkaç gün içerisinde karara bağlandı.

Çocukların ifadeleri başından sonuna kadar tutarlı, detaylı ve birbirini tamamlar nitelikte. Buna karşın mahkeme, ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat verdi. Bu karar ne hukuken ne vicdanen kabul edilebilir. Adaletin tecelli etmesi için kamuoyunun desteğine ihtiyaç var.”

İstinaf reddetti, dosya Yargıtay’da

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvuruyu esastan reddetti. Bunun üzerine dosya temyize taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının onanması yönünde görüş bildirdi. Ancak çocukların avukatları, hem Anayasa Mahkemesi’nin hem de AİHM’in benzer dosyalardaki ihlal kararlarını örnek göstererek karara itiraz etti.

Kamuoyu desteği çağrısı

Çocukların avukatları ve kadın örgütleri, davanın Yargıtay aşamasında olduğuna dikkat çekerek kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyor. Avukatlar, “Bu dava sadece iki kız kardeşin değil, istismar karşısında susmaya zorlanan tüm çocukların davasıdır. Yargıtay’ın adaletin yanında durmasını bekliyoruz” dedi.

bianet erkek şiddeti çetelesi verilerine göre 2020’den bu yana erkekler en az 1.861 kadını ve 212 çocuğu öldürdü; en az 1.224 çocuğu istismar etti.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)