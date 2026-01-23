Van'da yargı süreci devam ederken dükkanlar yıkıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Karşıyaka Sanayi Sitesi’nde, kamulaştırmaya ilişkin yargı süreci devam ederken gerçekleştirilen yıkımlar, sanayi esnafının tepkisine neden oldu. Esnaf, yıkımların mahkeme süreci tamamlanmadan ve herhangi bir alternatif yer tahsisi yapılmadan gerçekleştirildiğini belirterek mağduriyet yaşadıklarını söylüyor.

2005 yılında tüm resmi izinler alınarak, devlet desteği olmaksızın esnafın kendi imkânlarıyla kurulan Karşıyaka Sanayi Sitesi, 2011 yılında Karayolları tarafından Çevre Yolu 2. Etap – İpekyolu Etabı güzergâhında kaldığı gerekçesiyle kamulaştırma kapsamına alındı. O dönemde yetkililer sanayi sitesinin 18. madde uygulamasına tabi tutulmayacağını söyledi..

Sanayi sitesindeki dükkanlar için 2011 yılında belirlenen yüksek kamulaştırma bedelleri daha sonra iptal edildi; 2023 yılında ise asma katlar ve gerçek yapı maliyetleri dikkate alınmadan düşük bedeller hesaplandı. Kamulaştırma bedelleri, esnafın rızası alınmadan kooperatif adına açılan hesaplara yatırıldı.

Mahkemeye taşınan kamulaştırma süreci sürerken, esnafa 29 Aralık2025’e kadar süre verilerek para cezası ve yıkım tehdidinde bulunuldu, dükkanlar boşaltıldı, ve yıkım gerçekleştirildi. Yer tahsisi yapılmadan başlatılan yıkımlar nedeniyle çok sayıda esnaf kış ortasında ortada kaldı

Karşıyaka Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Agit Çağırıcı, sanayi sitesinin kuruluşunun tamamen yasal olduğunu vurgulayarak, “2011’de tespit edilen bedellerle 2023’te ödenen tutarlar arasında ciddi fark var. Asma katlar ve gerçek maliyetler yok sayıldı” dedi. Çağırıcı ayrıca, 2011 yılına ait kamulaştırma dosyalarının “kayıp” olduğu yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.

Van Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Toprak ise bir sanayi dükkânının maliyetinin milyonlarca lira olduğunu belirterek, ödenen bedellerle yeni bir iş yeri edinmenin mümkün olmadığını söyledi.

Sanayi esnafı Cebrail Cintan ise yıkım yapılan alanda henüz yol çalışmasının başlamadığını belirterek, yıkımların aciliyeti konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/505 Esas – 2023/223 Karar sayılı gerekçeli kararında, taşınmaz üzerindeki yapıların bedeli 644 bin 300 lira olarak tespit edildi. Kararda yer tahsisi, iş kaybı ve yeniden yapılanma giderlerine ilişkin bir hüküm yer almadı.

Esnafın avukatı Cebrail Sungur, yargı süreci tamamlanmadan gerçekleştirilen fiili yıkımların hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini belirterek, kış ortasında ve alternatif sunulmadan yapılan uygulamaların telafisi güç sonuçlar doğurduğunu söyledi.