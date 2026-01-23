ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:37 23 Ocak 2026 22:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.01.2026 12:31 24 Ocak 2026 12:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Van'da yargı süreci devam ederken dükkanlar yıkıldı

Zerrin Sargut

Zerrin Sargut

Zerrin Sargut

Görseli Büyüt
Van'da yargı süreci devam ederken dükkanlar yıkıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Karşıyaka Sanayi Sitesi’nde, kamulaştırmaya ilişkin yargı süreci devam ederken gerçekleştirilen yıkımlar, sanayi esnafının tepkisine neden oldu. Esnaf, yıkımların mahkeme süreci tamamlanmadan ve herhangi bir alternatif yer tahsisi yapılmadan gerçekleştirildiğini belirterek mağduriyet yaşadıklarını söylüyor.

2005 yılında tüm resmi izinler alınarak, devlet desteği olmaksızın esnafın kendi imkânlarıyla kurulan Karşıyaka Sanayi Sitesi, 2011 yılında Karayolları tarafından Çevre Yolu 2. Etap – İpekyolu Etabı güzergâhında kaldığı gerekçesiyle kamulaştırma kapsamına alındı. O dönemde yetkililer sanayi sitesinin 18. madde uygulamasına tabi tutulmayacağını söyledi..

Sanayi sitesindeki dükkanlar için 2011 yılında belirlenen yüksek kamulaştırma bedelleri daha sonra iptal edildi; 2023 yılında ise asma katlar ve gerçek yapı maliyetleri dikkate alınmadan düşük bedeller hesaplandı. Kamulaştırma bedelleri, esnafın rızası alınmadan kooperatif adına açılan hesaplara yatırıldı.

Mahkemeye taşınan kamulaştırma süreci sürerken, esnafa 29 Aralık2025’e kadar süre verilerek para cezası ve yıkım tehdidinde bulunuldu, dükkanlar boşaltıldı, ve yıkım gerçekleştirildi.  Yer tahsisi yapılmadan başlatılan yıkımlar nedeniyle çok sayıda esnaf kış ortasında ortada kaldı

Karşıyaka Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Agit Çağırıcı, sanayi sitesinin kuruluşunun tamamen yasal olduğunu vurgulayarak, “2011’de tespit edilen bedellerle 2023’te ödenen tutarlar arasında ciddi fark var. Asma katlar ve gerçek maliyetler yok sayıldı” dedi. Çağırıcı ayrıca, 2011 yılına ait kamulaştırma dosyalarının “kayıp” olduğu yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.

Van Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Toprak ise bir sanayi dükkânının maliyetinin milyonlarca lira olduğunu belirterek, ödenen bedellerle yeni bir iş yeri edinmenin mümkün olmadığını söyledi.

Sanayi esnafı Cebrail Cintan ise yıkım yapılan alanda henüz yol çalışmasının başlamadığını belirterek, yıkımların aciliyeti konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/505 Esas – 2023/223 Karar sayılı gerekçeli kararında, taşınmaz üzerindeki yapıların bedeli 644 bin 300 lira olarak tespit edildi. Kararda yer tahsisi, iş kaybı ve yeniden yapılanma giderlerine ilişkin bir hüküm yer almadı.

Esnafın avukatı Cebrail Sungur, yargı süreci tamamlanmadan gerçekleştirilen fiili yıkımların hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini belirterek, kış ortasında ve alternatif sunulmadan yapılan uygulamaların telafisi güç sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Haber Yeri
İstanbul
Van Ipekyolu kamulaştırma
Zerrin Sargut
Zerrin Sargut
tüm yazıları
İlk ve orta öğrenimimi Erciş'te tamamladı. Lisans eğitimini ise 2016-2020 yılları arasında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. 2021 yılının Kasım ayında, Mezopotamya Haber...

İlk ve orta öğrenimimi Erciş'te tamamladı. Lisans eğitimini ise 2016-2020 yılları arasında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. 2021 yılının Kasım ayında, Mezopotamya Haber Ajansı'nda gazeteciliğe başladı. Van'da Van65 Haber Gazetesi'nde çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Gülistan Doku dosyasında kritik eşik: 700 saatlik kamera görüntüsü incelemede
12 Ocak 2026
Gülistan Doku dosyasında kritik eşik: 700 saatlik kamera görüntüsü incelemede
Rojin Kabaiş için adalet: “DNA yok dediler şimdi nasıl bulaş oluyor?”
20 Ekim 2025
Rojin Kabaiş için adalet: “DNA yok dediler şimdi nasıl bulaş oluyor?”
Iğdır'daki istismar davası yeniden mahkeme yolunda
31 Temmuz 2025
Iğdır'daki istismar davası yeniden mahkeme yolunda
Van’daki cezaevlerinde hangi sorunlar yaşanıyor?
29 Eylül 2024
Van’daki cezaevlerinde hangi sorunlar yaşanıyor?
Sayfa Başına Git