Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 12:50
1 dk Okuma

Kadınlar çocuk istismarına karşı Meclis önünde

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısı ile Meclis önünde bir araya gelen kadınlar, Meclis’te stajyer olarak çalışan çocukların istismara maruz kalmasına karşı eylem düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kadınlar çocuk istismarına karşı Meclis önünde
Fotoğraf: Sendika.org

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan lise öğrencisi öğrencilerin TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmış, durumun gündem olması üzerine konuya ilişkin TBMM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan istismar skandalı doğrulanmıştı.

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısı ile Meclis önünde bir araya gelen kadınlar Meclis’te çalışan çocukların cinsel istismara maruz kalmasına karşı eylemde.

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
Bugün 11:40

Meclis'in Dikmen kapısı önünde yapılan eyleme muhalefet partilerinden milletvekileri ve danışmanlar da katılırken kadınların önüne polis barikatı kuruldu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM çocuk istismarı Ankara
