Kadınlar çocuk istismarına karşı Meclis önünde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan lise öğrencisi öğrencilerin TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmış, durumun gündem olması üzerine konuya ilişkin TBMM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan istismar skandalı doğrulanmıştı.

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısı ile Meclis önünde bir araya gelen kadınlar Meclis’te çalışan çocukların cinsel istismara maruz kalmasına karşı eylemde.

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"

Meclis'in Dikmen kapısı önünde yapılan eyleme muhalefet partilerinden milletvekileri ve danışmanlar da katılırken kadınların önüne polis barikatı kuruldu.

Ankara’da kadınlar, Meclis’te yaşanan çocuk istismarına karşı Meclis önünde eylemde:



Polisin engelleme çabalarına karşı kadınlar Meclis’e yürümekte kararlı



“Bugün durursak çocuk istismarı devam eder!”



📢: “Koruma, aklama, failleri yargıla!”https://t.co/t8oZf6H3D7 pic.twitter.com/5Y2azEsp8H — sendika.org (@sendika_org) December 11, 2025

(NÖ)