Gülistan Doku dosyasında kritik eşik: 700 saatlik kamera görüntüsü incelemede

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni savcıyla birlikte kritik gelişmeler yaşanıyor.

“İntihar” senaryosunun çöktüğü, delillerin karartıldığı ve kamu görevlilerinin rol aldığı iddialarıyla gündeme gelen dosyada 700 saatlik yeni kamera görüntüsü incelemeye alındı. Ailenin avukatı Ali Çimen, “Dosya ilerliyor ama failler için tutuklama tedbirleri gecikmeden uygulanmalı” dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kayboldu. KYK yurduna dönmemesi üzerine ailesinin başvurusu ile başlatılan soruşturmada ilk günden itibaren “intihar” iddiası öne çıkarıldı.

Emniyet kayıtlarına göre Doku, kaybolduğu gün saat 11.29’da Tunceli Valiliği karşısındaki minibüs durağından üniversite aracına bindi. Ancak bu araçtan nerede indiği hiçbir zaman tespit edilemedi.

İntihar iddiasının çökmesinin ardından soruşturmanın yönü değişti. Yapılan telefon incelemelerinde, Gülistan Doku’nun babası adına kayıtlı telefon hattıyla en son erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ile görüştüğü belirlendi.

Bu gelişmeyle birlikte Abarakov ve babası polis Engin Yücer, soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer aldı. Ancak buna rağmen uzun süre etkili bir adım atılmadı.

Deliller zamanında toplanmadı

Ortaya çıkan şüphelere rağmen Zaynal Abarakov’un cep telefonu aylarca incelemeye alınmadı. Kamuoyu baskısı sonrası, 27 Şubat’ta telefona el konuldu. Temmuz ayında ise Abarakov ile Gülistan Doku’nun son kez birlikte görüldüğü görüntüler bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişi raporunda, Abarakov’un görüntülerde “ihtar, ikaz ve izah anlamında bedensel hareketler” sergilediği belirtildi. Buna rağmen Abarakov’un ifadesinin uzun süre alınmadığı ortaya çıktı.

Örtbas iddiaları kesinleşti

Avukat Ali Çimen, dosyada yalnızca bireysel değil, kurumsal bir örtbas olduğunu savundu:“Biz o aşamada Gülistan Doku dosyasının örtbas edildiğini söyledik. Delillerle oynandı, olmayan deliller yaratıldı. Bu yönde şikâyetlerimiz oldu ama dosya uzun süre işlemsiz kaldı.Üst düzey bir kamu görevlisinin de sürece dahil olduğuna dair beyanların savcılığa iletildiğini açıkladı:“Bize ulaşan bir kişi, Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesinde üst düzey bir kamu görevlisinin talimatıyla hareket edildiğini beyan etti. Bunu savcılığa bildirdik.”

700 saatlik görüntü dosyada

Savcı değişikliğinin ardından soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 31 Ekim 2025 tarihinde Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait 700 saatlik KGYS ve işyeri kamerası görüntüsü dosyaya eklendi.

Ali Çimen, bu gelişmenin dosya açısından kritik olduğunu söyledi:

“Dosyamıza kadın bir başsavcı atandı. Bu değişiklikle birlikte taleplerimiz değerlendiriliyor. Dosyada derinlemesine bir araştırma yürütülüyor.”

“Failler çatırdıyor”

Avukat Çimen, şüphelilerin paniğe kapıldığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ilerlemeyle birlikte failler çatırdamaya başladı. Mağdurun avukatına kadar ulaşıp ceza pazarlığı yapmaya çalışıyorlar.”

Çimen, soruşturmanın bu aşamasında tutuklama tedbirlerinin zorunlu olduğunu vurguladı: “Dosyada olumlu gelişmeler var ama tutuklama tedbirleri derhal uygulanmalı. Aksi halde dosya sağlıklı yürütülemez.”

“Bu dosya toplumsal baskı ile ayakta kaldı”

Son olarak dosyanın kapanmasının kamuoyu baskısıyla engellendiğini belirten Çimen şunları söyledi:

“Kadın kurumlarının ve toplumun takibi olmasaydı bu dosya çoktan kapatılmış olabilirdi. İlk aşamada zaten intihar süsü verilerek kapatılmak istendi.”

