Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 11:28
2 dk Okuma

Meclis'te çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı, 5 kişi idari soruşturma geçirdi

Meclis mutfağında stajyer olarak çalışan çocuğun personel tarafından istismara maruz bırakılmasına ilişkin adli soruşturmada 1 kişi tutuklandı, idari soruşturmada ise 5 kişi hakkında "iddialar sübut bulduğu" gerekçesiyle işlem yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meclis'te çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı, 5 kişi idari soruşturma geçirdi
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis mutfağında çalıştığı dönemde stajyer bir çocuğu istismara maruz bırakan H.İ.G. hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık, şüphelilerden Meclis personeli H.İ.G.'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

11 Aralık 2025

Soruşturma devam ediyor

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K. nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada  Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

10 Aralık 2025

"Meclis mutfağındaki 5 kişi hakkında işlem yapıldı"

TBMM Genel Sekreterliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

"İdari soruşturma sonucunda haklarındaki iddialar sübut bulan 1 aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, 2 aşçının iş akdinin sona erdirilmesi; haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen 1 aşçı ile 1 aşçıbaşına ise disiplin cezası verilmesini teklifleri getirildi. Konuyla ilgili düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşıldı."

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Meclis TBMM çocuk istismarı Ankara
