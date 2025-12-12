Meclis'te çocuk istismarı: 1 kişi tutuklandı, 5 kişi idari soruşturma geçirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis mutfağında çalıştığı dönemde stajyer bir çocuğu istismara maruz bırakan H.İ.G. hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık, şüphelilerden Meclis personeli H.İ.G.'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"

Soruşturma devam ediyor

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K. nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"

"Meclis mutfağındaki 5 kişi hakkında işlem yapıldı"

TBMM Genel Sekreterliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

"İdari soruşturma sonucunda haklarındaki iddialar sübut bulan 1 aşçı personelin devlet memuriyetinden çıkarılması, 2 aşçının iş akdinin sona erdirilmesi; haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen 1 aşçı ile 1 aşçıbaşına ise disiplin cezası verilmesini teklifleri getirildi. Konuyla ilgili düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşıldı."

(NÖ)