İBB Davasında 9 tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 68’i tutuklu, 414 kişinin yargılandığı İBB Davası’nın duruşmasının, 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklulardan Ahmet Güldü, Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

İBB yönetici ve çalışanlarına karşı açılan dava Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülmeye devam etti. 53. günde duruşma, dün savunmasına başlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in savunmasıyla sürdü. Gülten’in savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorguya geçildi.

Duruşmada son olarak avukatlar Hazal Algan Canseven, Enes Ermaner ve Hüseyin Ersöz müvekkilleri adına savunma yaptılar.

Savcının mütalaası

Savunmaların sona ermesinin ardından mütalaası sorulan duruşma savcısı, ANKA'nın haberine "iş insanı" Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, reklamcı Alper Aydın hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Ara karar için verilen b ir saatlik aranın ardından mahkeme, savcının tahliyesini istediklerinin yanında firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın da tahliyesine karar verdi.

Duruşma, pazartesi günü sürecek.

(AEK)