İBB davasında 10. gün: Çalık savunma yapıyor Şahan’ın avukatından tahliye talebi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu toplam 402 sanığın yargılandığı İBB davasının 10. gün duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında 1 No'lu duruşma salonunda (Silivri) devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü duruşmada bugün kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şİşli Belediye Başkanı Resul Emrahj Şahan'ın avukatı konuştu.

Şahan’ın avukatı: Suçlamalar hukuki değil, niyete ilişkin

BirGün’den Kayahan Ayhan'ın haberine göre, duruşmanın sabah oturumunda söz alan Resul Emrah Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu ise soruşturma sürecinin başından itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yapıldığını savundu.

Dosyaya erişim haklarının kısıtlandığını, soruşturmanın gizlilik kararı altında yürütüldüğünü ancak buna rağmen iddianamenin basına servis edildiğini öne süren Şanlıoğlu, bu durumun savunma hakkını zedelediğini söyledi.

İddianamenin hem içerik hem de hukuki tutarlılık bakımından ciddi sorunlar taşıdığını ifade eden Şanlıoğlu, müvekkiline yöneltilen suçlamaların hukuki değerlendirmeden çok “niyete dayalı” olduğunu savundu. Savcıların yalnızca aleyhe delilleri topladığını, lehe olan hususların ise dosyada yer almadığını belirten Şanlıoğlu, Şahan için tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından ise tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kürsüye çıkarak savunmasına başladı.

Çalık savunmasını yaptı

Saat 14.00’te başlayan oturumda söz alan Mehmet Murat Çalık, belediyelerin “suç örgütü” gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Belediyelerin meşru ve denetime açık kamu kurumları olduğunu vurgulayan Çalık, dosyada “örgüt” iddiasını destekleyen somut bir zemin bulunmadığını savundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaların çelişkili beyanlara dayandığını öne süren Çalık, aleyhine ifade veren kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ya da bundan faydalanmayı beklediğini söyledi. Bu beyanların somut delille desteklenmediğini belirten Çalık, yalnızca bu ifadelerle mahkûmiyet kararı verilemeyeceğini ifade etti.

Rüşvet suçlamasına da değinen Çalık, iddia edilen dönemde kamu görevlisi değil, belediye başkan danışmanı olduğunu belirterek, teknik açıdan bu suçun faili olmasının mümkün olmadığını savundu.

“Belediyeye 57,2 milyar TL’lik ekonomik değer kazandırdık”

Savunmasında belediyecilik faaliyetlerine de geniş yer ayıran Çalık, 2014’ten bu yana Beylikdüzü’nde 1 milyon 150 bin metrekare kamusal alan üretildiğini söyledi. Bu çalışmalarla belediyeye 57,2 milyar TL’lik ekonomik değer kazandırıldığını ifade eden Çalık, sağlık, eğitim, dini tesis, sosyal ve kültürel alanlar üzerinden kamuya önemli katkılar sunduklarını kaydetti.

Önceki dönem uygulamaları nedeniyle belediyenin çok sayıda kamulaştırmasız el atma davasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Çalık, bu yükün de önemli bölümünü üstlendiklerini belirtti.

“En büyük projem Beslenme Saati”

Çalık, savunmasının önemli bölümünü sosyal yardımlara ayırdı. En büyük projesinin “Beslenme Saati” olduğunu belirten Çalık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına beş yıldır düzenli gıda paketleri ulaştırıldığını anlattı.

Her gün yaklaşık 2 bin 500 çocuğa evlerinde teslimat yapıldığını söyleyen Çalık, bugüne kadar toplam 800 bin paket dağıtıldığını ifade etti. Paketlerin üzerinde ne kendi adının ne de belediyenin logosunun bulunduğunu belirten Çalık, “Veren el, alan eli görmeyecek anlayışıyla hareket ettik” dedi.

“Hayır işlerine sonuna kadar sahip çıktım”

İddianamede yer alan bağış ve yardım faaliyetlerine de değinen Çalık, belediye başkanlarının bağış kabul etme yetkisinin yasayla düzenlendiğini söyledi. Özellikle sosyal yardım projelerinde kullanılan ürünlerin belediye bütçesinden değil, hayırseverlerin ayni katkılarıyla temin edildiğini belirten Çalık, bu süreçlerin kişisel çıkar için değil, kamu yararı doğrultusunda yürütüldüğünü savundu.

“Tutukluluk cezaya dönüşmemeli”

Tutuklu yargılanmasına da itiraz eden Çalık, halkın oyuyla göreve gelmiş bir belediye başkanının güçlü ve somut gerekçeler olmadan tutuklu yargılanmasının yalnızca şahsını değil, seçmen iradesini de etkilediğini söyledi.

Tutukluluğun cezaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Çalık, tutuksuz yargılanarak görevine dönmek ve Beylikdüzü halkına verdiği sözleri yerine getirmek istediğini ifade etti.

“Savunmasını yapmadığım suçtan dolayı tutukluyum”

İddianamede 143 eylemin 7’sinden sorumlu tutulduğunu belirten Çalık, soruşturma aşamasında bunlardan yalnızca ikisi hakkında kendisine soru yöneltildiğini, diğer eylemlerle ilgili savunmasının alınmadığını söyledi.

Çalık, daha önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına rağmen aynı olay üzerinden yeniden yargılama süreci işletildiğini savundu. Dosyada önce irtikap ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklandığını, ardından iddianamede suç vasfının rüşvete çevrildiğini belirten Çalık, “Savunmasını yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık bir yılı aşkın süredir tutukluyum” dedi.

Duruşmada günün öne çıkanları

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildiğinde salonda sloganlar yükseldi. Tutuklu sanıklar alkışlarla karşılanırken, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin doğum günü de salonda “İyi ki doğdun Buğra” sloganlarıyla kutlandı.

Mahkeme heyeti, sabah oturumunun ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından Mehmet Murat Çalık’ın savunmasıyla duruşma devam etti.

(EMK)