HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 13:42 26 Mart 2026 13:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 13:49 26 Mart 2026 13:49
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB davası 11. gününde: Basın yine kontrol altında

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunmasını tamamladıktan sonra hâkim, savcı ve avukatların sorularını yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB Davası sürüyor. Davada 107’si tutuklu toplam 402 kişi yargılanıyor. Duruşmayı bazı CHP milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izledi.

BirGün'den Kayahan Ayhan'ın haberine göre, tutuklu sanıklar alkışlar eşliğinde salona getirildi. Öncesinde basın mensuplarının kartları tek tek kontrol edildi.

Davanın 11. gününde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunmasını tamamladıktan sonra hâkim, savcı ve avukatların sorularını yanıtladı.

Çalık’ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu vurguladı. İddianamenin iade edilmesi gerektiğini söyledi ve sürecin hukuka uygun yürütülmediğini savundu. Mahmutoğlu ayrıca, müvekkilinin avukatı olmadan savunma verdiğini ve bunun Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

İmamoğlu’ndan Çalık’a sorular

Duruşmada Ekrem İmamoğlu söz aldı ve Mehmet Murat Çalık’a çeşitli sorular yöneltti. İmamoğlu, Çalık’ın belediye başkan adaylığı sürecinde herhangi bir baskı yapmadığını, meclis üyesi listelerine ya da belediye kadrolarına müdahale etmediğini dile getirdi.

Çalık da bu ifadeleri doğruladı ve İmamoğlu’nun kendisine hiçbir şekilde talimat vermediğini söyledi.

İmamoğlu, belediye yönetiminde herhangi bir kişi ya da şirket lehine yönlendirme yapmadığını da vurguladı. Çalık, böyle bir duruma hiç tanık olmadığını belirtti.

Konuşmasında davaya da değinen İmamoğlu, süreci bir demokrasi mücadelesi olarak gördüğünü söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’e göndermede bulunarak, “asrın yolsuzluğu” ifadesine tepki gösterdi. Bu sözlerin kullanılmaması gerektiğini ifade etti ve davada hukuksuzluklarla mücadele edildiğini savundu.

Duruşmaya saat 12.15’te ara verildi. İmamoğlu, salondan çıkarken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

13 Mart 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma sonrası hazırlanan iddianame yaklaşık 3 bin 740 sayfadan oluşuyor. İddianame, Akın Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde hazırlandı.

Dosyada İmamoğlu dahil 402 sanık var. 105’i tutuklu. İddianamede İmamoğlu “örgüt kurucusu/lideri” olarak nitelendiriliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu iddia ediliyor.

Ayrıca “Örgüt yöneticisi” suçlamasıyla adı geçenler arasında Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün bulunuyor. Dosyada çok sayıda İBB çalışanı, iştirak yöneticisi ve iş insanı da sanık.

İddianamede İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

(EMK)

İstanbul
İBB İBB Davası ekrem imamoğlu Murat Çalık
