“Hornet değil, Hornet kullanıcısı ifadeye çağrıldı”

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip kuir sosyal ağ ve flört uygulaması Hornet, haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin bianet’e açıklama yaptı.

Hornet Basın Ekibi’nin verdiği bilgiye göre, soruşturma uygulamanın kendisine değil, platformun kullanıcılarından birine yönelik olarak yürütülüyor.

“Medyada ne yazık ki uygulama bu suçu işlemiş gibi lanse edildi,” diyen Hornet’in açıklaması şöyle:

Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda Hornet uygulamasına sadece bir inceleme başlatılmış gibi görünüyor. Avukatlar şu an ilgili şikâyet dosyasına erişmeye çalışıyorlar. Ancak bu tamamen Hornet’ten bağımsız bir durum. Hornet uygulamasında bir kullanıcının canlı yayın sırasında yaptığı söylemler şikâyet edilmiş gibi görünüyor. Bu tarz yayınlara karşı moderasyon ekibimiz gerekli incelemeleri yapıp zaten platformdan uzaklaştırıyor. Aldığımız bilgiye göre bu videoda yer alan, yani doğrudan suçu işleyen kullanıcı, ifadesi alınıp serbest bırakılmış.

Medyada ne yazık ki uygulama bu suçu işlemiş gibi lanse edildi; ancak mevcut durum bundan çok uzak. Tıpki TikTok’ta paylaşılan bir videoda nasıl kişilere soruşturma açılıyorsa, Hornet’te de meydana gelen durum budur. Hornet değil, Hornet kullanıcısı ifadeye çağrılmıştır.