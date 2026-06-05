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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 12:33 5 Haziran 2026 12:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 12:43 5 Haziran 2026 12:43
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“Hornet değil, Hornet kullanıcısı ifadeye çağrıldı”

Hornet Basın Ekibi, bianet’e yaptığı açıklamada, haklarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
“Hornet değil, Hornet kullanıcısı ifadeye çağrıldı”

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip kuir sosyal ağ ve flört uygulaması Hornet, haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin bianet’e açıklama yaptı.

Hornet Basın Ekibi’nin verdiği bilgiye göre, soruşturma uygulamanın kendisine değil, platformun kullanıcılarından birine yönelik olarak yürütülüyor.

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“Tamamen Hornet’ten bağımsız bir durum”

Medyada ne yazık ki uygulama bu suçu işlemiş gibi lanse edildi,” diyen Hornet’in açıklaması şöyle:

Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda Hornet uygulamasına sadece bir inceleme başlatılmış gibi görünüyor. Avukatlar şu an ilgili şikâyet dosyasına erişmeye çalışıyorlar. Ancak bu tamamen Hornet’ten bağımsız bir durum. Hornet uygulamasında bir kullanıcının canlı yayın sırasında yaptığı söylemler şikâyet edilmiş gibi görünüyor. Bu tarz yayınlara karşı moderasyon ekibimiz gerekli incelemeleri yapıp zaten platformdan uzaklaştırıyor. Aldığımız bilgiye göre bu videoda yer alan, yani doğrudan suçu işleyen kullanıcı, ifadesi alınıp serbest bırakılmış.

Medyada ne yazık ki uygulama bu suçu işlemiş gibi lanse edildi; ancak mevcut durum bundan çok uzak. Tıpki TikTok’ta paylaşılan bir videoda nasıl kişilere soruşturma açılıyorsa, Hornet’te de meydana gelen durum budur. Hornet değil, Hornet kullanıcısı ifadeye çağrılmıştır.

Hornet hakkında

Kuir topluluklara yönelik geliştirilmiş bir sosyal ağ ve flört uygulaması. Özellikle gey erkekleri hedefleyen platform, dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı tabanına sahip. 

Uygulama, kullanıcıların profiller oluşturmasına, yakın çevredeki kişilerle iletişim kurmasına ve mesajlaşmasına imkân tanırken, aynı zamanda topluluk paylaşımları ve içerik akışıyla sosyal bir ağ işlevi görüyor.

Uygulama yalnızca flört amacıyla değil, LGBTİ+ toplulukları içinde sosyal bağ kurma, yerel etkinliklerden haberdar olma ve güvenli iletişim alanı oluşturma amacıyla da kullanılıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hornet istanbul cumhuriyet başsavcılığı Gözaltı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme kuir LGBTİ+ haberleri
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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