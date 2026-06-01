LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 01.06.2026 16:05 1 Haziran 2026 16:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.06.2026 16:19 1 Haziran 2026 16:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Hornet’ten Türkiye’de LGBTİ+ görünürlüğüne yönelik yeni girişim

Geleneksel modellik yarışmalarından farklı olarak tasarlanan program, kuirlerin deneyimlerini görünür kılmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

Hornet’ten Türkiye’de LGBTİ+ görünürlüğüne yönelik yeni girişim

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan kuir teknoloji platformu Hornet, Tayland’da hayata geçirdiği topluluk odaklı görünürlük programının ardından bu kez Türkiye’deki LGBTİ+ topluluğuna yönelik yeni bir çalışma başlatıyor. 

Geleneksel modellik yarışmasından farklı olarak Hornet Türkiye 2026 programı, kuirlerin hikâyelerini, deneyimlerini ve yaratıcılıklarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan çok aşamalı bir görünürlük ve katılım projesi olarak tasarlandı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek program kapsamında seçilen katılımcılar, profesyonel fotoğraf çekimleri, içerik üretim süreçleri ve çeşitli topluluk etkinliklerine dahil olacak.

“Burada olmaktan heyecan duyuyoruz”

Program sonunda seçilecek katılımcılar, Hornet’in uluslararası görünürlük çalışmalarında yer alma, farklı içerik ve kampanyalara katkı sunma ve LGBTİ+ topluluğunun çeşitliliğini temsil eden çalışmalarda görev alma imkânı bulacak.

Nakit ödülün yanı sıra marka elçiliği kapsamında gerçekleştirilecek işbirlikleri ve üretimlerle birlikte toplam desteğin değerinin 100 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Hornet’in aktardığına göre, Hornet Pazarlama Direktör Yardımcısı Victor Sevilla, programa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz Hornet olarak, kuir bireylerin kendilerini görünür, değerli ve özgür hissedebilecekleri alanlar yaratmaya inanıyoruz. Tayland’da yarattığı etki, bu tür topluluk odaklı deneyimlerin ne denli güçlü olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Türkiye’deki kuir topluluğunun yaratıcılığını, özgüvenini ve çeşitliliğini kutlamak için burada olmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz.”

Programa ilişkin başvuru koşulları ve katılım detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

Hornet kuir model LGBTİ+ toplumu flört uygulamaları
