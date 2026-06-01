Hornet’ten Türkiye’de LGBTİ+ görünürlüğüne yönelik yeni girişim

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan kuir teknoloji platformu Hornet, Tayland’da hayata geçirdiği topluluk odaklı görünürlük programının ardından bu kez Türkiye’deki LGBTİ+ topluluğuna yönelik yeni bir çalışma başlatıyor.

Geleneksel modellik yarışmasından farklı olarak Hornet Türkiye 2026 programı, kuirlerin hikâyelerini, deneyimlerini ve yaratıcılıklarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan çok aşamalı bir görünürlük ve katılım projesi olarak tasarlandı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek program kapsamında seçilen katılımcılar, profesyonel fotoğraf çekimleri, içerik üretim süreçleri ve çeşitli topluluk etkinliklerine dahil olacak.

HORNET’E ERİŞİM ENGELİ Grindr’dan sonra Hornet de yasaklı, sırada ne var?