Hakan Tosun davasında cevap bekleyen soru: Kamera görüntülerine rağmen Yusuf Özakdağ neden sanık değil?

“Hakan’a dönük iftiraları kimse inanmaz. Bu ülkede hangi şehre giderseniz gidin onlar size Ankara’yı anlatır. Hakan’ı her mazlum, her canlı, her toprak size anlatır. Sizin itiraflarınıza asla inanmıyoruz. Bu memleket Hakan Tosun’u tanır.”

Adliye koridorunda bu sözlerle seslenen kişi Aslı Kahraman Eren. Ekolojist, yaşam savunucusu ve Hakan Tosun’un dostlarından.

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 gecesi sokak ortasında bir grup erkeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması dün görüldü.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin, “kasten öldürme” suçundan hâkim karşısına çıktı.

Bir önceki duruşmada, 13 tanığın ve sanıkların dinlenmesi sırasında adeta ortak hazırlanmış bir senaryoyu andıran ifadeler gündeme gelmişti. Dünkü duruşmada ise Hakan Tosun’un itibarını hedef alan bazı iddialar, Tosun Ailesi’nin avukatlarının sunduğu rapor ve belgelerle çürütüldü.

Duruşma sonrası Hakan’ın dostları adliye koridorlarında “Üçüncü katil tutuklansın” çağrısını yineledi.

“Üçüncü kişi neden sanık değil?”

Dosyada tanık olarak yer alan ve Hakan Tosun’un ailesi ile avukatlarının sanık olarak yargılanmasını istediği Yusuf Özakdağ, 6 Mayıs’taki ilk duruşmada dinlendi.

Tosun’un avukatları, Özakdağ’a olay anına ilişkin sorular yöneltti. Özakdağ’ın bazı yanıtlarının kamera görüntüleriyle çeliştiği görüldü.

Hakan Tosun avukatlarından Cemal Yücel, olayın ilk ve ikinci aşamasını hatırlatarak Özakdağ’a elektrik direği önünde yaşananları sordu.

Özakdağ, Abdurrahman Murat’ın o sırada Hakan’a vurmadığını söyledi. Ancak kamera kayıtlarında Abdurrahman Murat’ın vurduğu görüldü.

Yücel, daha sonra Özakdağ’ın, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin ile birlikte hareket edip etmediğini sordu. Özakdağ, Abdurrahman’ın Adnan Şahin’in aracına binmediğini söyledi. Mahkeme dosyasındaki görüntülerde ise Abdurrahman Murat’ın araca bindiği yer aldı.

Yücel, olay sonrası BMW aracın yanına gidilmesi, ardından Abdurrahman Murat’ın araçtan inerek Özakdağ’ın motosikletine binmesi ve Hakan’ın yanına yeniden gidilmesine ilişkin sorular yöneltti. Özakdağ ise bu anları görmediğini söyledi.

Avukatların, Özakdağ’ın sosyal medya hesaplarında yer alan Daltonlar çetesi ve silahlı paylaşımlarına ilişkin soruları üzerine ise Özakdağ, daha önce “boncuk atan silah” kullandığını söyledi.

“Kamera görüntüleri çok açık”

Duruşma sonrası Hakan Tosun’un avukatları Cemal Yücel ve Hakan Bozyurt ile görüştüm. Avukatlar, davanın asıl savcısının rahatsızlanması ve ameliyat olması nedeniyle duruşmaya geçici olarak başka bir savcının katıldığını, bu savcının dosyaya ilişkin bilgisi bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyetinin, asıl savcının iyileşerek dosya hakkında mütalaa vermesini beklediği aktarıldı.

Avukatlar, dosyada “üçüncü kişi” olarak yer alan Yusuf Özakdağ’ın olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini, kamera görüntülerinin bu durumu açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Özakdağ’ın diğer sanıkları olay yerine getirip götürdüğü ve olay sonrası uzaklaşmalarına yardımcı olduğu savunuldu. Ayrıca sosyal medya hesaplarında çete bağlantısına ilişkin paylaşımlar ve silahlı fotoğraflar bulunduğu hatırlatıldı.

Avukatlar, bu delillere rağmen Özakdağ’ın sanık olarak dosyaya dahil edilmemesinin hukuka uygun olmadığını belirterek, karara itiraz ettiklerini ve ceza mahkemesinden dava yolunun açılmasını beklediklerini söyledi. Bu kişi hakkında yapılan suç duyurusularının ikisine de kovuşturmaya gerek yok kararı verildi.

“Gözümüzün gördüğüne neden inanmamız istenmiyor?”

Avukatlar, dosyadaki bazı tanık anlatımları ile kamera görüntüleri arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu da belirtti.

Bazı tanıkların Hakan Tosun’un çıplak olduğunu söylediğini ancak kamera görüntülerinde üzerinde kıyafet olduğunun açıkça görüldüğünü aktaran avukatlar, su dökme olayına ilişkin de farklı anlatımlar bulunduğunu söyledi.

Bir tanığın Hakan’ın kafasına su döküldüğünü söylediğini, su döken kişinin ise olay sonrasında idrar nedeniyle su döktüğünü anlattığını belirten avukatlar, Hakan’ın yere düştüğü anda ağır beyin travması geçirdiğini ve sağlık görevlilerinin ifadelerinde de bu durumun yer aldığını aktardı.

Dosyadaki görüntülerin birçok noktayı açık biçimde ortaya koyduğunu belirten avukatlar, “Gözümüzün gördüğüne neden inanmamız istenmiyor? diyor.

Avukatlar, olayın ilk temas eden kişisinin “üçüncü kişi” olarak adlandırılan Yusuf Özakdağ olduğunu, daha sonra Adnan Şahin ve Abdurrahman Murat’ın geldiğini söyledi. Kamera görüntülerinde Özakdağ’ın sıcak havaya rağmen kaskla arka sokaktan geldiğinin görüldüğünü belirten avukatlar, bu noktaların soruşturulması gerektiğini vurguladı.

“Delilleri sunuyoruz, değerlendirildi deniyor ancak değerlendirilmediğini görüyoruz” diyen avukatlar, hakikatin kamera görüntülerinde açık olduğunu belirtti.

Hakan Tosun’un sadece bu davanın değil, sokakta güvenle yürümek isteyen herkesin yaşam hakkının sembolü olduğunu söyleyen avukatlar, “Bu davanın sahiplenilmesi ve adalet talebinin büyütülmesi gerekiyor” çağrısı yaptı.

Öznur Tosun: Kimsenin gücü Hakan'ı kirletmeye yetmez

Hakan’ın ablası Öznur Tosun sanık iddialarına ilişkin konuştu “Siz Hakan’ı kirletemezsiniz” pic.twitter.com/Sok8xlDBHg — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) July 8, 2026

Hakan'ın kardeşi Öznur Tosun duruşma sonrasında şöyle seslendi:

“Bunların aile olarak araştırılması gerekiyor. Bizim sosyal medya hesabımızdan taciz ediyorlar. Suç kayıtları ve her türlü sua karımış insanlar. Bunları kapatıp Hakan Tosun bu ölümü hakketti iması yapıyorlar. Hakan Tosun bizim onurumuzdur. Kimsenin gücü onu kirletmeye yetmez” dedi.

Gazeteciler ve aktivistler salona alınmadı

Tahmin edersiniz ki Hakan Tosun için çok sayıda gazeteci ve aktivist adlieyey geldi duruşma alonu çok küçük olduğu için gazeteciliern ve davayı takip emek isteyenlerin büyük kısmı salona alınmadı

Duruşma öncesi ve sonrasında mahkeme çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Onlarca çevik kuvvet ve sivil polis ekibi adliye önünde konuşlandırıldı, bariyerler kuruldu. Gazeteciler ve aktivistlerin davaya ilgisi beklenen bir durumken, bu denli yoğun polis varlığı soru işaretlerine neden oluyor.

Yaşananlar, Hakan Tosun ailesi ve dostlarının uzun süredir gündeme getirdiği “Yusuf Özakdağ korunuyor mu?” sorusunu yeniden akıllara getirdi.

Özakdağ’ın çeşitli çetelerle bağlantısına ilişkin haberler ve sosyal medyada yer alan silahlı fotoğrafları da dosyadaki tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Tosun ailesi ve avukatlarının talebi ise açık: Eğer Yusuf Özakdağ korunmuyorsa, neden yargılanmıyor?

Soruyoruz: Hakan Tosun’a ilk temas eden, olayın başlangıcında orada bulunan Yusuf Özakdağ neden sanık olarak yargılanmıyor?

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(EMK)