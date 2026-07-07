Hakan Tosun cinayeti davası yarın

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 gecesi sokak ortasında bir grup erkeğin saldırması sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin “kasten öldürme” suçundan hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi Tosun’un arkadaşları ve yakınları duruşmaya çağrı yaptı:

“Sokak ortasında öldürülen canımız Hakan Tosun için adalet istiyoruz. Herkesi dayanışmaya, davayı takip ve adalet talebini yükseltmeye çağırıyoruz. Saat 13.00’te Bakırköy Adliyesi önünde buluşuyoruz."

Ne olmuştu?

Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 akşamı Esenyurt’ta evine giderken saldırıya uğradı. Kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne hayatını kaybetti.

Polis soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki tutuklu şüpheli Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkındaki iddianamede, iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda Tosun’un ölüm sebebinin; kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemiği kırıkları ile birlikte gelişen kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti olduğu kaydedilmişti. Savcılık, bu veriler ışığında saldırının "kasten" gerçekleştirildiği kanaatine vararak iki sanık için en ağır cezayı talep etmişti. Failleri olay yerinden kaçıran motosiklet sürücüsü ise iddianamede tanık olarak yer aldı. İddianamede Y.Ö.’nün cinayete katkısı yönünde değerlendirme yapmamıştı.