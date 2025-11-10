ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 15:59
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 16:05
2 dk Okuma

Hakan Tosun'un organları bağışlandı

Tosun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakan sadece bir birey değil; insanlık ailesinin bir parçası, evrensel vicdanın sesi oldu" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hakan Tosun'un organları bağışlandı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Esenyurt’ta bir grubun saldırısı sonrası hayatını kaybeden belgeselci Hakan Tosun’un organları bağışlandı.

Tosun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bağışlanan her organ, yoksulluğun, savaşın, adaletsizliğin kararttığı dünyada bir umut filizidir. Hakan sadece bir birey değil; insanlık ailesinin bir parçası, evrensel vicdanın sesi oldu" denildi.

“Hakan’ın ışığında yaşam devam ediyor”

Açıklamada, organ bağışının anlamını vurgulayan şu ifadeler paylaşıldı:

“Birinin toprağa uzanırken bir diğerinin gökyüzüne bakabilmesidir organ bağışı. Hakan Tosun’un ardından bir çift göz başka bir sabaha bakmaya, bir çift akciğer yeniden rüzgârı içine çekmeye başladı. Böylece Hakan, ölümsüzlüğün en insani hâlini buldu: paylaşılan yaşam.”

Metinde, bağışın yalnızca tıbbî bir eylem değil, toplumsal bir vicdan göstergesi olduğu vurgulandı:

“Organ bağışı, ‘bitti’ dediğimiz yerde yeniden başlar.
Bir annenin kalbi artık kendi çocuğu için değil, bir başkasının çocuğu için atar.
Bir göz, görmediği bir yolda yürüyene ışık olur.
Bir böbrek, bir sabah suyunu kana kana içen bir insanda yeniden yaşamaya başlar.
Hakan sadece bir birey değil, insanlığın ortak vicdanı oldu.
Bir kalbi çalmakla bir kalbi paylaşmak arasında uçurum vardır.
Biri insanlığı yok eder, diğeri büyütür.”

Açıklama, “Bir organ bağışla, yaşam cümlesinde bir kelime ol” çağrısıyla son buldu.

Hakan Tosun'un dostları seslendi: Yaşamlarımız karanlık güçlerin insafına bırakıldı
Hakan Tosun'un dostları seslendi: Yaşamlarımız karanlık güçlerin insafına bırakıldı
18 Ekim 2025
Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun Hakan Tosun cinayeti organ bağışı
