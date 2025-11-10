İstanbul Esenyurt’ta bir grubun saldırısı sonrası hayatını kaybeden belgeselci Hakan Tosun’un organları bağışlandı.

Tosun’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bağışlanan her organ, yoksulluğun, savaşın, adaletsizliğin kararttığı dünyada bir umut filizidir. Hakan sadece bir birey değil; insanlık ailesinin bir parçası, evrensel vicdanın sesi oldu" denildi.

“Hakan’ın ışığında yaşam devam ediyor”

Açıklamada, organ bağışının anlamını vurgulayan şu ifadeler paylaşıldı:

“Birinin toprağa uzanırken bir diğerinin gökyüzüne bakabilmesidir organ bağışı. Hakan Tosun’un ardından bir çift göz başka bir sabaha bakmaya, bir çift akciğer yeniden rüzgârı içine çekmeye başladı. Böylece Hakan, ölümsüzlüğün en insani hâlini buldu: paylaşılan yaşam.”

Metinde, bağışın yalnızca tıbbî bir eylem değil, toplumsal bir vicdan göstergesi olduğu vurgulandı:

“Organ bağışı, ‘bitti’ dediğimiz yerde yeniden başlar.

Bir annenin kalbi artık kendi çocuğu için değil, bir başkasının çocuğu için atar.

Bir göz, görmediği bir yolda yürüyene ışık olur.

Bir böbrek, bir sabah suyunu kana kana içen bir insanda yeniden yaşamaya başlar.

Hakan sadece bir birey değil, insanlığın ortak vicdanı oldu.

Bir kalbi çalmakla bir kalbi paylaşmak arasında uçurum vardır.

Biri insanlığı yok eder, diğeri büyütür.”

Açıklama, “Bir organ bağışla, yaşam cümlesinde bir kelime ol” çağrısıyla son buldu.

Hakan Tosun kimdir?

