Gazeteci Hakan Tosun anısına İzmir’de sergi düzenleniyor

İzmir Alsancak Mimarlık Merkezi, İstanbul’da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un anısına bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Hakan Tosun'un ailesi ve dostları, 26 Kasım’da saat 18.00’de açılacak “Hayat Var: Hakan Tosun Fotoğraf Sergisi” düzenliyor.

Sergi çağrı metninde Hakan Tosun’un ekoloji ve hak mücadelelerini yakından izleyen, bu mücadelelerin hafızasını tutan bir gazeteci olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Hakan Tosun, ekoloji mücadelesinin, hak mücadelelerinin izleğini tutan, hafızası olan bir gazeteciydi. Validebağ’da, Akbelen’de, Bergama’da, Kültürpark’ta, Çeşme’de kamerasıyla hep onu görürdünüz. Hakan’ı kimler, neden öldürdü hâlâ bilmiyoruz. Şu an yürüyen soruşturmaya dair ciddi şüphelerimiz var. Ama Hakan’ın ailesi ve dostları katillerin peşinde.

Bu ülkenin onurlu gazetecileri, avukatları, insan hakları savunucuları, ekoloji mücadelecileri bu davayı sonuna kadar takip etmekte kararlılar. Ailesi ve dostları olarak Hakan’ımızı anacağız. Hakan Tosun’u kimler, neden öldürdü? Bu soruyu sormak, Hakan’ın yarattığı güzellikleri anmak, Hakan’a şarkılar, şiirler söylemek için bir araya geliyoruz. Gelin dostlar, birlikte olalım.”

(EMK)