Hakan Tosun’un avukatlarından duruşma çağrısı

Gazeteci, belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025’te Esenyurt’ta sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs 2026’da görülecek.

Hakan Tosun’un avukatları, kamuoyuna yaptıkları açıklamayla duruşmaya katılım çağrısında bulundu. Açıklamada, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için ilk günden bu yana mücadele edildiği vurgulandı.

Avukatlar, “Tüm karartma çabalarına rağmen, cinayetin aydınlatılması ve bu suça doğrudan ya da dolaylı şekilde katılan herkesin hak ettiği cezayı alması için ailesi ve dostlarıyla birlikte kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca Hakan Tosun’un yaşamı ve mücadelesine de dikkat çekildi. Tosun’un doğanın talanına, ekolojik dengenin bozulmasına ve kentlerin rant uğruna yaşanmaz hale getirilmesine karşı çıktığı belirtilerek, “İnsanca bir yaşam için üreten, direnenlerin yanında olan Tosun, çoğu zaman sınırlı imkânlarla bu talanın tanıklığını yaptı. Dayanışmayı, ezilenlerin inceliği olarak gördü ve hayatını bu değerlerle sürdürdü” denildi.

Davaya ilişkin bilgiler de paylaşan avukatlar, ilk duruşmanın 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00’te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini duyurdu.

Açıklamanın sonunda, “Hakan Tosun nasıl toprağı, suyu ve havası için direnenlerle dayanışma içindeyse, biz de onun katledilmesinin hesabını sormak ve cezasızlığa karşı durmak için tüm meslektaşlarımızı ve baroları adalet arayışımıza destek olmaya çağırıyoruz” denildi.

Hakan Tosun kimdir?

Ne olmuştu? Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı Esenyurt’ta ailesinin evine gitmek üzere yola çıktı. Eve birkaç dakika mesafede iki kez saldırıya uğradı. Yol kenarında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamadı. Bu nedenle de ailesine 27 saat sonra ulaşıldı. Hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı, yoğun bakıma alındı. Ancak üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Polis soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan ise fail yakınları tarafından tehdit edildi.

