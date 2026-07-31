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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 09:40 31 Temmuz 2026 09:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 09:42 31 Temmuz 2026 09:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku’yu birçok kez yasa dışı sorgulamış 4 polis tutuklandı

Soruşturma dosyasına giren resmi belgeler, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce emniyet mensupları tarafından POL-NET ve POLCEP sistemleri üzerinden usulsüzce takibe alındığını ortaya çıkardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku’yu birçok kez yasa dışı sorgulamış 4 polis tutuklandı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org
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Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 polis memuru tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde 27 Temmuz’da düzenlenen operasyonda çoğunluğu polislerden oluşan toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaybolmadan Önce Defalarca Sorgulanmış

Soruşturma dosyasına giren resmi belgeler, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce emniyet mensupları tarafından POL-NET ve POLCEP sistemleri üzerinden usulsüzce takibe alındığını ortaya çıkardı. Belgelerdeki detaylar şöyle:

  • M.K. (Polis Memuru): Tunceli Polisevi Konaklama Büro Amirliği'nde görevli M.K.’nin, Doku’yu kaybolmadan önce 25 Kasım 2019’da POLCEP uygulaması üzerinden TC kimlik numarasıyla sorguladığı tespit edildi. M.K.’nin ayrıca 4 Aralık 2019’da gün içinde Doku’nun aile listesini beş kez sorguladığı belirlendi.

  • C.S. (Polis Memuru): Doku’nun kaybolduğu tarihten bir gün önce, yani 4 Ocak 2020 saat 22.41’de sistem üzerinden arama yaptığı görüldü.

  • E.B. (Polis Memuru): Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’nde görevli E.B.’nin ise kaybolduğu gün (5 Ocak 2020) saat 23.35’te herhangi bir hukuki gerekçe veya açıklama belirtmeden Doku’yu TC kimlik numarası üzerinden gün boyunca defalarca sorguladığı belgelendi.

Yasa dışı sorgulamaların ortaya çıkmasıyla derinleştirilen soruşturmada adli süreç devam ediyor.

(EMK)

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İstanbul
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