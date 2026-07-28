Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel ve iki şüpheli hakkında ikinci kez tutuklama

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok hakkında yürütülen ek soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi.

ANKA'nın haberine göre, 3 şüpheli, jandarma eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler, "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme veya değiştirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Sonel, Eroğlu ve Ertok, Gülistan Doku dosyasında daha önce de farklı suçlamalar kapsamında tutuklanmıştı. Yeni tutuklamaya, aynı soruşturma kapsamında yürütülen ek suçlamalar dolayısıyla karar verildi.

Arka plan

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamadı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve bazı şüpheliler 14 Nisan'da gözaltına alındı. Tuncay Sonel ise sonraki günlerde gözaltına alınarak "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "resmî belgeyi yok etme veya gizleme" ile "suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçlamalarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da Sonel'i görevden uzaklaştırdı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin ana soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Ancak eski Vali Tuncay Sonel hakkındaki soruşturma, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesi uyarınca valilerin kişisel suçlarına ilişkin soruşturma yetkisinin görev yaptıkları ilin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki başsavcılığa ait olması nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.