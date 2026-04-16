Şahidê bûyera Gulistan Dokuyê: Dema hat kuştin ez di wesayîtê de bûm

Xwendekara pola 2an a Beşa Pêşxistina Zarokan a Zanîngeha Munzurê ya Dêrsimê Gulistan Doku (21) di 5ê Kanûna 2020ê de hate windakirin û ji wê rojê heta niha tu agahî jê nayên girtin. Di 13ê Nîsanê di çarçoveya lêpirsîna dosyaya Gulistan Dokuyê de 13 kes hatin desteserkirin. Kirariyên îfadegirtinê yê van 13 kesan ê li serbazgeha cendirmeyan didome.
Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de 11 kes hatin desteser kirin
Malbata Gulistan Dokuyê jî li pêşiya Edliyeya Dêrsimê ye û têkildarî geşedanên di dosyayê de daxuyanî da. Endamên malbatê û parêzerê wan Alî Çîmen tev li daxuyaniyê bûn.
Xwişka Gulistan Dokuyê Aygul Dokuyê daxuyanî da û têkildarî bûyerê agahiyên nû parve kir. Aygul Dokuyê diyar kir ku agahiyên têkildarî dosyayê ji hêla hevalê kurê waliyê Dêrsimê yê berê Tuncay Sonel ê bi navê Mûstafa Turkay Sonel Umut Altaş û malbata wî ve hatine dayin. Aygul Dokuyê got:
“Umut Altaş 2-3 caran li min geriya û dixwaze bibêje lê cisaret nake. Piştre diçe nîşeyek danî Baroya Dêrsimê û dibêje ‘Yê ku Gulistan kuştî kurê waliyê Dêrsimê yê berê Tuncay Sonel ê bi navê Mûstafa Turkay Sonel e.’ Dozgerê demê zêde bi wê nîşeyê re eleqedar nabe. Piştre em çûn me bi malbatê re hevdîtin kir. Hêj em rûneniştibûn ku ji me re gotin ‘Xwedê rehma xwe lê bike.’ Em li wir ketin nava gumanê. Ji ber ku heta niha tu kesekî tiştekî wiha ji me re negotibû. Em lê zivirîn û me jê pirsa ‘Hûn çima tiştekî wiha ji me re dibêjin?’ kir. Em hinek ser wan de çûn û dayikê got; ‘Tenê sûcekî kurê min heye; ew jî hevaltiya wî ya bi kurê walî re ye. Me gelek caran kurê xwe hişyar kir û me got ev ne kesekî baş e. Lê kurê min bi wî re bû heval û serê xwe şewitand.’”
Parêzer Alî Çîmen: Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de dibe ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe
"Malbat û Umut Altaş hat bêdengkirin"
Aygul Doku, da zanîn ku Umut Altaş reviyaye Amerîkayê û wiha pê de çû:
“Me ji dayik û bavê wî re got; ‘Kurê we reviyaye Amerîkayê. Wê demê kurê we Gulistan kuştiye.’ Ev yek bi awayekî teqez red kirin. Piştre jî hejmara Umut dane min. Ez jî lê geriyam. Umut Altaş, got ku dema ev bûyer qewimî 18 salî bû. Nekariye vê bûyerê ragire û nîşeyek daniye baroyê. Hewldaye xwe bigihîne min. Tuncay Sonel jî ew tavilê şandiye Amerîkayê. Umut, got; ‘Min nekarî bikim lê ez ê ji bo te bibim alîkar, 2-3 rojan dem bide min.’ Umut dê bi min re biaxiviya. Lêbelê malbata Umut û kesên li vir hatin bêdengkirin. Piştre jî me nekarî xwe bigihînin Umut. Umut, dibêje ku dema Gulistan hatî kuştin di wesayîtê de bû. Heke Umut kujer bûya ji min re nedigot dê bibe alîkar. Heke îro ne ji Umut bûya, min navê kurê Tuncay Sonel nedizanî.”
Aygul Dokuyê da zanîn ku beriya were kuştin xefik li ber xwişka wê hatiye danîn û xwest Tuncay Sonel tavilê ji peywirê were girtin û were darizandin.
Çi bûbû?
Gulîstan Dokû, xwendekara zanîngeha roja 5ê Kanûna Paşiya 2020an venagere wargeha ku lê dimîne.
Hevalên Dokûyê yên wargehê piştî nikarin têkiliyê bi Dokûyê re daynîn serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin û malbata wê agahdar dikin.
Malbata Dokûyê tên bajêr û di 6ê Kanûna Paşiyê de serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin ku keça wan wenda bûye.
Polîsan ji bo Gulistan bê dîtin bi hevalên wê re hevdîtin dike, sînyalên telefona wê dişopîne û qeydên MOBESEyê yên bajêr lêdikol in.
Di lêkolînan de diyar dibe ku Dokû di saet 11.29an de li wêstgeha wesayîtan ya Kolana Ataturkê li wesayita ku diçe zanîngehê sûwar dibe.
Piştre îfadeya seyaqê wesayîtê tê girtin ku seyaq dibêje ew nizan e Dokû li kîderê li wesayîtê peya bûye.
Piştî îfadeya seyaq hatiye pêşbînîkirin ku Dokû li ser Pireya Sari Saltûk peya bûye ku li wir jî kamera tune ye.
Jinan û malbata Dokûyê ji bo ku Gulistan bê dîtin têkoşiyan e. li ser vê yekê biryara valakirina bendavê hatiye girtin.
Di 17ê Hezîrana 2020an de ji bo ku Zeynal A. weke gumanbar were girtin daxwazname ji bo Serdozgeriya Komarî a Dersîmê hatiye dayîn.
Piştî 6 salan di çarçoveya lêpirsînê de di 13ê Nîsana 2026an de 13 kes hatin desteserkirin.
Kesên hatin desteserkirin ev in:
Zeinal Abakarov, Engin Yucer (zirbavê Zeinal ku polîsê berê ye), Cemîle Yucer (dayika Zeinal), Ugurcan Açikgoz (hevalê Mûstafa Turkay Sonel), Erdogan Elaldi (Wê demê xebatkarê Îdareya Taybet a Bajar bû), Mûstafa Turkay Sonel, Gokhan Ertok (polîsê berê bû ku hatibû îxrackirin, di pêvajoya lêpirsîna der heqê walî û parastvanê wî de eleqeya wî hebû;), Savaş Gulturk (Kesê ji kamerayên Zanîngeha Munzurê berpirsyar), Suleyman Onal (kesê li Zanîngeha Munzurê ji kamerayan berpirsyar), Celal Altaş, Nûrşen Arikan, Şukru Eroglû (Parastvanê walî Tuncay Sonel).”