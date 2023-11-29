Mustafa Varank'ın şikayetiyle yargılanan gazeteci İsmail Arı beraat etti

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın 18 Kasım 2022’de yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” başlıklı haberine karşı açtığı davayı kaybetti.

Arı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde “kamu görevlisine alenen hakaret (TCK 125)” suçlamasıyla açılan davanın dördüncü ve karar duruşmasında beraat etti.

Dün (28 Kasım) görülen duruşmaya Arı katılmazken, avukatı Ali Deniz Ceylan hazır bulundu. Varank'ın avukatlarından Emine Nur Türkoğlu'nun da katıldığı duruşmada savcı, 24 Ekim 2023’teki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Duruşma savcısı “yazı başlığı ve içeriğinin kamuoyunca okunması durumunda usulsüz ihale işlemi yapıldığı inancının oluşmasına sebebiyet verdiğini, haberde görevin kötüye kullanıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığına dair algı oluşturmaya çalışıldığını, haber nedeniyle eski Bakan Varank'ın rencide olduğunu, ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP'li Mustafa Varank'ın akrabası kamudan bir ihale daha aldı’, ‘Merkez Ankara projesi için düzenlediği ihaleyi de yine Varank'ın kuzeni Sedat Varank almıştı’, ‘araziyi kaptı’ şeklindeki sözlerin basın özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret amacıyla söylendiğini” savunarak Arı’nın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“Gazeteci ihale haberlerini yapmayacaksa neyin haberini yapacak”

Arı’nın avukatı Ali Deniz Ceylan, “Müvekkil haberine konu olan bilgi ve belgeleri, Kamuoyunu Aydınlatma Platformundan (KAP) aldı. Bir gazeteci KAP’a düşmüş ihale haberlerini yapmayacaksa neyin haberini yapacak?” diye sordu.

Ceylan, “İddianame ve mütalaayı okuyunca basının neyi haber yapması gerektiğini anlamak mümkün değil. Bu ülkede Süleyman Demirel'in yeğeniyle ilgili de yıllarca haber yapıldı. Davaların bu kadar kolay açılıyor olması akıl alır gibi değil” dedi. Ardından atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Arı’nın beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle Arı’nın beraatına karar verdi.

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(HA)