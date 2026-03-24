biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 11:28 24 Mart 2026 11:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 12:32 24 Mart 2026 12:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: İki sanığa müebbet hapis talebi

Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin kasten öldürme suçlamasıyla 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt’ta evinde giderken darp edilerek öldürülen gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun cinayetinde soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki tutuklu şüpheli Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında iddianame hazırladı. İki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda Tosun’un ölüm sebebinin; kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemiği kırıkları ile birlikte gelişen kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti olduğu kaydedilmişti. Savcılık, bu veriler ışığında saldırının "kasten" gerçekleştirildiği kanaatine vararak iki sanık için en ağır cezayı talep etti.

Kaçış aracını kullanan kişiye suçlama yok

Failleri olay yerinden kaçıran motosiklet sürücüsü ise iddianamede tanık olarak yer aldı. İddianamede Y.Ö.’nün cinayete katkısı yönünde değerlendirme yapmadı.

Tosun’un avukatlarının Y.Ö. hakkında “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık bu kişi hakkında ayrı bir soruşturma açtı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması için 6 Mayıs’a gün verdi.

Ne olmuştu?

Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı Esenyurt’ta ailesinin evine gitmek üzere yola çıktı. Eve birkaç dakika mesafede iki kez saldırıya uğradı. Yol kenarında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı.

Ancak üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamadı. Bu nedenle de ailesine 27 saat sonra ulaşıldı.

Hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı, yoğun bakıma alındı. Ancak üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Polis soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan ise fail yakınları tarafından tehdit edildi.

(HA)

hakan tosun Hakan Tosun cinayeti
