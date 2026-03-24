Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Ji bo du bersûcan cezayê muebetê tê xwestin

Lêpirsîna derbarê kuştina rojnameger û aktîvîstê ekolojiyê Hakan Tosun de bi dawî bû. Tosun li navçeya Esenyurta Stenbolê dema diçû mala xwe, bi lêdanê hatibû kuştin.
Serdozgeriya Komarî ya Bakirkoyê ji bo du gumanbarên girtî, Abdurrahman Murat û Adnan Şahin îdianame amade kir. Dozgeriyê xwestiye ku her du bersûc bi tohmeta ku “bi qestî kuştine” bi cezayê muebetê bên cezakirin.
Di rapora Saziya Tipa Edlî (ATK) ji bo sedema mirina Tosun weha hatibû gotin: Ji ber travmaya serî, şikestina hestiyên kilox û ên serçavan, xwîn rêjiyaye nav mêjî û tevna mêjî têk çûye.
Dozgeriyê li gorî van daneyan biryar da ku êriş bi şêweyekî "qestî" hatiye kirin û ji bo her du bersûcan daxwaza cezayê herî giran kiriye.
Kesê ku wesayîta revê bi kar aniye bi tu tiştekî nehatiye sûcdarkirin
Ajovanê motosîkletê yê ku faîl ji cihê bûyerê revandibûn, di îdianameyê de wekî "şahid" cih girt. Di îdianameyê de ji bo tevkariya Y.Ö. ya di kuştinê de tu nirxandin nehatin kirin.
Lê belê, piştî ku parêzerên Tosun bi tohmeta ku “tevlî kuştina bi qestî bûye” giliyê Y.Ö. kirin, dozgeriyê derbarê vî kesî de lêpirsîneke cuda da destpêkirin.
17emîn Dadgeha Cezayê Giran a Bakirkoyê îdianame qebûl kir. Danişîna yekem a dozê dê di 6ê Gulanê de ye.
Çi bûbû?
Hakan Tosun, êvara 10ê Cotmeha 2025an li Esenyurtê ji bo biçe mala xwe bi rê ket. Çend xulek beriya bigihîje malê, du caran rastî êrişê hat. Tosun li qiraxa rê bi awayekî li ser hişê xwe çûye hat dîtin û piştre birin nexweşxaneyê.
Lê belê ji ber ku nasnameya wî li ser nebû, qeyda wî ya nexweşxaneyê nehat kirin. Ji ber vê sedemê jî piştî 27 saetan agahî dan malbata wî.
Her weha li nexweşxaneyê xwîn rijiya ser mêjiyê wî û ew birin beşa nexweşiyên giran. Tosun sê rojan li ber xwe da, lê roja Duşema 13ê Cotmehê jiyana xwe ji dest da.
Polîsan di çarçoveya lêpirsînê de du gumanbarên 18 û 24 salî desteser kirin. Piştre ev her du kes bi sûcê “birîndarkirina bi qestî” hatin girtin.
Rojnameger Umut Taştan ê ku çûbû cihê bûyerê û bi niştecihên taxê û esnafan re axivîbû, ji liyê xizmên faîlan ve hatibû tehdîtkirin.
(HA/AY)