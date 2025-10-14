“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”

Türkiyeli ekoloji örgütleri, çevre savunucuları ve siyasi parti temsilcileri Çam ve Sakura Hastanesi’nin dün (13 Ekim) Hakan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurmasının ardından gazeteci ve ekolojist hakkında açıklama yaptı.

Gazeteci için bugün saat 14.00’da Nurtepe Cemevi’nde taziye töreni düzenlenecek.

Tosun’un akıbetine dair etkin bir soruşturma yürütülmesini isteyen ve bununla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı “göreve çağıran” açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: “Doğayı, hakikati ve yaşamı savunan gazeteci, belgeselci ve ekoloji mücadelesinin emektar ismi Hakan Tosun’u uğradığı alçakça saldırı sonucu kaybettik. Samandağ’dan Akbelen’e, Kaz Dağları’ndan Validebağ’a uzanan mücadelesiyle hepimize ilham veren Hakan Tosun’un anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu insanlık dışı saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, failleri derhal adalet önüne çıkarılmalıdır.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca: “Derin bir öfke ve keder içindeyiz. Bir gazeteciyi, direniş hafızasını tarihe kaydeden bir yurttaşı sokak ortasında döverek katlettiler. Bir insanın canı bu kadar mı ucuz bu memlekette? Hakan’a ne oldu bilmiyoruz, şirketlerin ekoloji suçları sürsün diye taşere bir çete eliyle mi geldi bu katliam ya da neydi ne değildi? İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü günlerdir sesiniz neden çıkmıyor? Hakan Tosun’a ne oldu, aileye neden 27 saat sonra haber verildi, iki kişi tutuklandı denildi tutuklananlar kim?”

Polen Ekoloji Kolektifi: “Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Hakan bir direnişçiydi, enerjisi hiç bitmedi, bizim hafızamızdı ve en özenli şekilde kendi yaşamıyla bütünleştirmişti bunu. Ona yapılan saldırı hepimize yapıldı. Onun mücadelesini daha da yükselteceğiz, hesabını bugün değilse yarın soracağız, ne yapıyorsak daha güçlü yapacağız. Ondan öğrendiğimiz gibi.”

Hakan Tosun kimdir?

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP): “Çok üzgünüz; kamerasıyla doğanın, yaşamın ve hakikatin peşinde koşan dostumuz Hakan Tosun'u kaybettik. Acımız da, öfkemiz de büyük. Kazdağları’ndan, Akbelen’den, Kurtderesi’nden; ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”

Bursa Su Kolektifi: “Yaşam savunucusu Hakan Tosun, kimliği belirlenen kişilerce ensesine aldığı darbeyle beyin ölümü gerçekleşti. Ekoloji mücadelesinin çoğu noktasında tarihi yazan kimliğiyle, hep aramızdaydı. Yeri doldurulamayacak ama bayrağı teslim aldık. Yıldızlar yoldaşın olsun.”

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF- Türkiye): “Gazeteci ve doğa savunucusu Hakan Tosun’un, uğradığı saldırı sonrası, hastanede hayatını kaybettiğini öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Yakınlarına, sevenlerine, ülkemizdeki doğa koruma ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Onu hep doğa mücadelelerine verdiği destekle hatırlayacağız. Bu üzücü olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz.”