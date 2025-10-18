ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 17:22
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 17:53
2 dk Okuma

Hakan Tosun'un dostları seslendi: Yaşamlarımız karanlık güçlerin insafına bırakıldı

Saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun, dostları, meslektaşları ve yaşam savunucularının sessiz yürüyüşüyle birlikte darp edildiği sokakta anıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Evrim Kepenek

Esenyurt’ta saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un cinayeti henüz aydınlatılamadı.

Gazeteciler, yaşam savunucuları ve Tosun'un çok sayıda arkadaşı Esenyurt'taki Güzelyurt Metrobüs Durağı'ndan Tosun'un darp edildiği sokağa yürüyerek karanfil bıraktı.

Tosun'u anmak üzere düzenlenen sessiz yapılan yürüyüş aynı zamanda polis ablukasında gerçekleşti.

Siyasetçiler ve aktivistler Tosun'un darp edildiği sokağa ellerinde karanfiller ve yakalarında Tosun'un fotoğrafı ile giriş yaptı.
17 Ekim 2025

"Bireysel bir kayıp değil toplumsal vicdan meselesi"

Tosun'un darp edildiği sokakta yapılan basın açıklamasında “Hakan Tosun'un ölümü yalnızca bireysel bir kayıp değil adaletin, güvenliğin, toplumsal vicdanın yer aldığı bir gösterge. Sokaklar çeteleşmiş, mafyalaşmış, denetimsiz bir düzene teslim olmuş durumda. Hak savunucularının, gazetecilerin, yurttaşların yaşamı karanlık güçlerin insafına bırakıldı” denildi.

Tosun’un öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada kamuoyunun kafasındaki soruların yanıt bulamadığına da dikkat çekilirken gerçeğe ulaşılmadığı sürece adalet duygusunun yeniden inşa edilemeyeceği vurgulandı.

Hakan Tosun’a ne oldu?

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye’de sermaye, mafya, çıkar çevreleri ve iktidar ilişkileri; kentleri, ormanları ve ortak yaşam alanlarını kuşatan bir ağ örmüş durumda. Ama bu ağın karşısında, yaşamı ve hakikati savunan bir dayanışma var. Hakan Tosun, bu dayanışmanın cesaretini taşıyandı. Gerçeğin peşinden gitti, halkın hafızasına ışık tuttu. Biliyoruz ki, bu ülkede hakikati savunmak zor; ama her defasında yeniden doğrulmak, yeniden yan yana gelmek mümkün. Hakan Tosun’un yaşamı elinden alındı; ama onun direnci, sözü ve mirası bizde yaşamaya devam ediyor. Adalet sağlanıncaya, hakikat ortaya çıkıncaya kadar kararlılıkla soracak ve dayanışmayla, cesaretle, hep birlikte sormaya devam edeceğiz: “Hakan Tosun’a ne oldu?”

13 Ekim 2025

(EK/NÖ)

hakan tosun Hakan Tosun cinayeti gazeteci cinayeti
