KİM
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 17:49
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 08:51
Hakan Tosun kimdir?

Yoğun bakımda tedavisi süren ekolojist ve gazeteci Hakan Tosun’un beyin ölümü gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

Hakan Tosun, 1975’te İstanbul’da doğdu. Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı.

1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor.

“Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim Cuma günü uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan Hakan Tosun, üzerinde kimlik gibi herhangi bir belge olmadan bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği için ailesine ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması geçiren ve durumunun ağır olduğu açıklanan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirilmişti.

Beyin ölümü gerçekleşen Tosun, bugün (13 Ekim) akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İstanbul
hakan tosun 10 Ekim gazeteci
