Polis gazeteci Hakan Tosun'un katil şüphelilerini telefonla ifadeye davet etmiş

Polis tutanaklarına göre, gazeteci Hakan Tosun 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece, saat 00.35’te Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde bilinci kapalı halde bulundu. Ancak Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi polisinin Esenyurt Mevlana Polis Merkezi’ni arayarak bilgi vermesi 11 Ekim saat 02.52’yi buldu.

Gizli tanık ifadeleriyle suçlanan sanatçı ve siyasetçilerin evlerine özel harekat birlikleriyle giderek kapılarını kırmanının standart gözaltı işlemi olduğunu savunan emniyet birimlerinin cinayet ağır suç şüphesi altındaki kişilerin kimlik ve adreslerini olayın resmiyete intikalinden önce haber almalarına karşın, gözaltı için hiç acele etmedikleri ifade tutanaklarında ortaya çıktı.

Polis "katil şüphelileri"ni telefonla aradı

Esenyurt Emniyeti, Hakan Tosun’u darp ederek ölümüne neden olan, ve kaçma ve delil karartma şüphesi altındaki, adres ve kimlikleri belli failleri gözaltına almak yerine telefonla arayarak “ifade vermeye” davet etti.

Evrensel'in haberine göre, şüphelilerden 2007 doğumlu Abdurrahman Murat, emniyet ifadesinde şunları söyledi:

“Polisler beni 11 Ekim ikindi saatlerinde aradı. Polis merkezine çağırdılar, bana olay hakkında bilgi verdiler. Ben de polis merkezine kendim geldim.”

Murat'ın bu ifade tutanağı, şüphelilerin gözaltına alınmadıklarını ve Hakan Tosun'un hastaneye kaldırılması öncesinde aranarak karakola davet edildiklerini ortaya koyan önemli bir belge niteliğinde.



Polis kayıtlarına göre, Abdurrahman Murat’ın ifadesi 11 Ekim saat 21.56’da, diğer şüpheli 2001 doğumlu Adnan Şahin’in ifadesi ise 12 Ekim 01:26’da alındı. Bu süreçte failler avukat tutarak delil karartabilecekleri zamanı kazandılar.

Tanıklar şüphelilerin tanıdığı

Şüpheliler, olayla ilgili olarak mahalleden iki tanıdıklarını da “tanık” olarak gösterdi. Evrensel'in gördüğü tanık ifadeleri "dikkat çekici biçimde birbirine benzer; cümleler neredeyse ezberlenmiş gibiydi." Ancak bazı detaylarda ifadeler arasında çelişmeler vardı.

Bir tanık, Adnan Şahin’in Hakan’a uçan tekme ve yumruklarla saldırdığını, o anda Hakan’ın sesinin kesildiğini anlattı. Diğer tanık ise bir defa vurduğunu söyledi. Buna karşılık Şahin, ifadesinde “tekme ve yumruk atmadım” diyerek suçu kabul etmedi.



Tanıkların fail Abdurrahman Murat’ın Hakan’a bir kere yumruk attığını söylediği ifade tutanaklarına geçti. Buna karşın şüpheliler, Hakan Tosun’un başka bir yerde darp edildiğini iddia ederek suçu üzerlerinden atmaya çalıştı.

AKP iltisaklı avukat

Evrensel, şüpheli Adnan Şahin’in avukatı Turan Susuz’un düğününde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AKP Milletvekili Şamil Ayrım ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün nikah şahidi olarak yer alacakları kadar AKP ile itisaklı olduğunu ileri sürdü.

Habere göre, Avukat Susuz, AKP Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sıraç Susuz’un da kardeşi ve Sıraç Susuz ayrıca Esenyurt Kızılay Şubesi Başkan Vekili.

(AEK)