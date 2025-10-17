ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 09:26
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 09:32
2 dk Okuma

Hakan Tosun soruşturmasında 12 kamera görüntüsü dosyaya eklendi

Emniyet açıklamasında, gözaltına alınan kişiler hakkında uygulanan adli süreç de paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir grup insan, şehir içinde bir caddede yürüyüş yapıyor. Katılımcıların ellerinde dövizler ve pankartlar var. En öndeki pankartta “Hakan Tosun’a ne oldu?” ifadesi yer alıyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Esenyurt’ta saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü 12 farklı güvenlik kamerasına ait görüntünün dosyaya eklendiğini açıkladı.

10 Ekim gecesi Esenyurt’ta bir grubun saldırı sonrası ağır yaralanan gazeteci Hakan Tosun, kaldırıldığı hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini 13 Ekim’de kaybetmişti.

Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlandı: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"
Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlandı: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"
16 Ekim 2025

Olayın ardından biri 18, diğeri 24 yaşında olan iki şüpheli tutuklandı. Ancak saldırının ardından şüphelilerin ailelerinin, olay anını net şekilde kaydeden bir işyerine giderek kamera görüntülerine el koyduğu iddia edildi.

Emniyet’ten kamera açıklaması

Emniyet Müdürlüğü, söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, 12 farklı kameradan alınan görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğini duyurdu:

“Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine, bahsi geçen işyerindeki kamera cihazının alınmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İşyeri sahibi Y.S. ile kamera cihazını aldığı öne sürülen O.M. ve C.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu cihaz ele geçirilmiş ve gerekli incelemeler için ilgili birimlere teslim edilmiştir.”

Emniyet açıklamasında, gözaltına alınan kişiler hakkında uygulanan adli süreç de paylaşıldı:

“Yakalanan Y.S., 15 Ekim 2025’te sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, O.M. ve C.M. hakkında da 16 Ekim 2025 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.”

“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
14 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun Hakan Tosun cinayeti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
