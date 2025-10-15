ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 08:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 11:28
2 dk Okuma

Hakan Tosun cinayetini araştıran gazeteci Umut Taştan tehdit edildi

Esenyurt'ta bir grubun saldırısı sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hakan Tosun’un dosyasında belirsizlikler sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hakan Tosun cinayetini araştıran gazeteci Umut Taştan tehdit edildi
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet Kasım 2023.

İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturma hâlâ aydınlatılamadı. Olayın izini sürmeye devam eden gazetecilerin de tehdit edildiği ortaya çıktı.

Tosun ailesinin avukatı Onur Cingil, Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın, cinayetin işlendiği mahallede haber yaptığı sırada fail yakınlarının tehdit ettiğini açıkladı.

11 Ekim'de Esenyurt'ta bir grubun saldırısı sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hakan Tosun’un dosyasında belirsizlikler sürüyor.

Medya Blok’a konuşan Avukat Cingil, savcılık ve emniyetin olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini alıp almadığına dair ısrarla bilgi istediklerini, ancak hiçbir yanıt alamadıklarını belirtti:

“Savcılıktan ve emniyetten olayla ilgili görüntülerin alınıp alınmadığını, faillerin yakınları tarafından alındıysa buna dair bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ısrarla soruyoruz. Ancak bugüne kadar bu konuda sessizlik hâkim. Ayrıca bu haberi yapan gazeteci arkadaşımız da bizzat faillerin yakınları tarafından tehdit edildi.”

Detaylar

Cinayetin ardından bölgede haber yapan Halk TV muhabiri Umut Taştan, daha önce yaptığı açıklamada, bir esnafın güvenlik kamerası kayıtlarının polis tarafından alınmadığını, daha sonra saldırgan yakınlarının “kamerayı bize ver” diyerek cihazı götürdüğünü aktarmıştı. Taştan’ın anlatımına göre failin babası, görüntüleri almakla övünmüş ve saldırının önceden var olan husumetten kaynaklandığını savunmuştu.

Ayrıca halktv.com.tr’deki habere göre de şu bilgiyi verdi:

“18 yaşındaki sanığın babası geldi, benimle konuşmaya başladı. Ardından başka kişiler geldi, ellerinde telefonla önceki yayınımızı izliyorlardı. Baba bize kendince iddialarda bulundu, ‘Benim elimde ne görüntüler var, siz bilmiyorsunuz’ dedi. Ayrıca adliye önünde 3 bin kişiyle basın açıklaması yapacaklarını söyledi” diye konuştu.

Taştan, daha önce bölgedeki bir esnafla yaptığı görüşmeyi de aktardı:

“Esnaf, sabah saatlerinde polisin iki kez gelip güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ama cihazı almadığını anlattı. Daha sonra saldırganın ailesi gelmiş, ‘Kameran bize lazım’ diyerek cihazı almış. ‘Polis sorarsa görüntüler bizde’ demelerini istemişler. Aile çevrede tanınan, elektrik işi yapan bir aileymiş. Esnaf daha sonra cihazını almak için elektrikçi dükkânına gidince saldırganın babasıyla karşılaşmış. Baba, ‘Bir tokat attı diye çocuğumu aldılar, kendimizi aklamaya çalışıyoruz’ demiş. Ayrıca daha önce aralarında husumet olduğunu, bu nedenle failin Hakan’a saldırdığını söylemiş.”

Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
14 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun Umut Taştan gazetecilere tehdit öldürülen gazeteciler
Basın meslek örgütleri: Hakan Tosun için adalet
Bugün 13:15
Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti: Kamera görüntülerini şüphelinin ailesine veren dükkân sahibi gözaltına alındı
Bugün 11:55
Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bugün 11:30
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
14 Ekim 2025
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
13 Ekim 2025
Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı
13 Ekim 2025
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025
Basın meslek örgütleri: Hakan Tosun için adalet
Bugün 13:15
Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti: Kamera görüntülerini şüphelinin ailesine veren dükkân sahibi gözaltına alındı
Bugün 11:55
Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bugün 11:30
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
14 Ekim 2025
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
13 Ekim 2025
Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı
13 Ekim 2025
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025
