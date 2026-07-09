TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 09.07.2026 19:36 9 Tîrmeh 2026 19:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.07.2026 19:40 9 Tîrmeh 2026 19:40
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger Abbas Vural bi şertê kontrola edlî serbest bû

Abbas Vural berî Lûtkeya NATOyê bi serdegirtina malê de hatibû desteserkirin û 4 rojan desteserkirî mabû. Vural bi tohmeta “endamtiya rêxistinê”, “propagandaya rêxistinê” û “belavkirina nefret û kîndariyê ya di nava gel de” hate sûcdarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Abbas Vural bi şertê kontrola edlî serbest bû

Rojnameger Abbas Vural ê ku di çarçoveya operasyonên beriya Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê hatibû desteserkirin, bi şertê kontrola edlî hat berdan.

Nûçegîhanê Niha+ê Abbas Vural bi tohmeta “endamtiya rêxistinê”, “propagandaya rêxistinê” û “belavkirina nefret û kîndariyê ya di nava gel de” hate sûcdarkirin. Her weha Vural ji bo bianetê jî nûçeyan çêdike.

Piştî desteserkirina bi 4 rojan Vural şandin Edliyeya Kocaeliyê. Piştre dozgeriyê bi daxwaza şertê kontrola edlî sewqî dadgehê kir.

Piştî îfadeya xwe li dadgehê da, dadgehê bi şertê kontrola edlî û qedexeya derketina derve Vural serbest kir. Vural wê 15ê rojan carekê biçe navenda polîsan û îmzeyê bide.

Pêş lûtkeya NATOyê rojnameger, parêzer, akademisyen û aktîvîst jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
Pêş lûtkeya NATOyê rojnameger, parêzer, akademisyen û aktîvîst jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
5 Tîrmeh 2026

Operasyonên beriya Lûtkeya NATOyê

Operasyonên ku navenda wan Stenbol bû, serê sibeha 5ê Tîrmehê bi serdegirtina hevdem a malan a li gelek bajaran dest pê kirin.

Di operasyonan de ligel parêzeran, rojnamevan, xwendekar, endamên komeleyan û nûnerên partiyên siyasî jî hatin desteserkirin.

Hate ragihandin ku lêpirsîn bi îdiaya “rêxistina ciwanan a THKP/C DEV-YOLê” tê birêvebirin. Rêxistinên mafên mirovan û saziyên pîşeyî li dijî van desteserkirin û girtinan bertek nîşan dan û diyar kirin ku armanca van operasyonên beriya Lûtkeya NATOyê, tepisandina mûxalîf, rojnamevan û parêzvanên mafên mirovan e.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
dadkirina rojnamegeran Lûtkeya NATOyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê