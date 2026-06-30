İstanbul'da 89 kişi serbest bırakıldı
İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Komiteleri, Gençlik Komünleri ve Özgür Üniversite Hareketi üyelerinin aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 89 kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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