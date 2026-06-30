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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 13:12 30 Haziran 2026 13:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 13:14 30 Haziran 2026 13:14
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da 89 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da 89 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Komiteleri, Gençlik Komünleri ve Özgür Üniversite Hareketi üyelerinin aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 89 kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Yeri
İstanbul
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