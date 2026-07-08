Sibel Özbudun ve Temel Demirer adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara'da bugün başlayan NATO Zirvesi öncesinde, pazar sabahı birçok ilde düzenlenen ev baskınlarında gazeteciler, avukatlar, öğrenciler ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan akademisyen Sibel Özbudun ile yazar Temel Demirer, işlemlerinin ardından Muğla'ya sevk edildi. İki isim, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sibel Özbudun ve Temel Demirer, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "örgüt üyesi olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında, Temel Demirer hakkında Kaldıraç dergisinde yayımlanan yazıları ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) bağlantılı tutuklularla kurduğu irtibatın, DSİH ve DHKP/C ile ilişkilendirilmesine gerekçe gösterildiği belirtildi.

Sibel Özbudun hakkında ise katıldığı toplantılar, paneller ve forumların soruşturma kapsamında delil olarak dosyaya konulduğu, bu faaliyetlerin DHKP/C ve DSİH ile ilişkilendirildiği kaydedildi.

(EMK)