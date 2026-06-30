Gar Katliamı davasında sanık Dündar: HTŞ’nin hapishanelerinde 5 yıl kaldım

10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında firari 16 sanık yönünden ayrılan dosyanın duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Suriye’de yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar, ilk kez mahkemeye çıkarıldı ve savunma yaptı.

Duruşmaya, 10 Ekim’de yaralananlar ile katliamda yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

Firari sanıklar dosyasında ilk kez sanık hazır edildi

10 Ekim Ankara Tren Garı saldırısı davasında mahkeme, daha önce tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.

Ayrı ayrı suçlardan 101 ve 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erman Ekici hakkında ise “insanlığa karşı suç” yönünden beraat kararı verilmişti.

Yakalanamayan 16 sanık hakkındaki dosya ise ayrılmıştı.

Bu dosyanın sanıklarından Ömer Deniz Dündar, MİT’in Suriye’de yaptığı operasyon sonucunda mayıs ayında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Dündar, duruşmada ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

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Mahkeme başkanı ailelere: Benimle tartışmayın, çıkın

Duruşmanın başında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı’nın sesini duymadıklarını söyleyen ailelere Başkan, “Hastayım, sesim bu kadar çıkıyor. Mikrofon da temin edemeyiz” dedi.

Ailelerin tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı, geçici heyet olarak duruşmayı yürüttüğünü belirterek, “Benimle tartışmayın, çıkın” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ardından duruşmaya devam edildi.

Hatay’daki dosyalar birleştirildi

Mahkeme, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ömer Deniz Dündar hakkında görülen davalar ile Ankara’da görülen davanın birleştirildiğini bildirdi.

Dündar’ın “etkin pişmanlık” kapsamında 18 Haziran’da ifade verdiği ve IŞİD üyesi olduğu belirtilen 21 kişiyi teşhis ettiği aktarıldı.

Dündar ise savunmasında, “Bütün iyi niyetimle bildiklerimi anlattım. 21 kişi değil, 90’a yakın kişi tespit ettim” dedi.

Hatay’daki suçlamaları reddeden Dündar, “Hatay’da canlı bomba eylemi yapmak üzere 2017 yılında yakalanan IŞİD üyeleri ve araca dair bilgim yok. Kemerde çıkan parmak izi hakkında da bilgim yok” diye konuştu.

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“Şehadet kemerini bağlarken tutmamı istedi”

Müşteki avukatı Senem Doğanoğlu, Dündar’a 2017’de Türkiye’ye karşı bir eylem gerçekleştirileceğine dair istihbari bilgi üzerine iki canlı bombanın yakalanmasını ve kişilerden birinin kemerindeki bantlarda parmak izinin çıkmasını sordu.

Dündar, Ahmet Güneş’in kendisinden “şehadet kemerini” bağlarken yardım istediğini söyledi:

Ahmet Güneş, Abdülhakim kod adlı, dini eğitimler veren kişinin çok eski zamanlarda kendisine misafir olduğumda şehadet kemerini bağlarken tutmamı istedi. Böyle bir şey olacağını bilseydim tutmazdım. Amerika ya da koalisyon güçlerinin kendisine bir şey yapma ihtimalinden dolayı böyle bir kemer hazırladı kendisine. Örgütte öğrenmiştir bomba yapmayı.

Doğanoğlu’nun “Hazırladığı kemer Hatay’da yakalanıyor, buna ilişkin bilgin var mı?” sorusuna ise Dündar, “Buna ilişkin bilgim yok. Patlayıcı birimde görev almadım” yanıtını verdi.

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“Görevim kamplarda spor eğitimi vermekti”

Dündar, savunmasında örgütün patlayıcı biriminde görev almadığını öne sürdü.

“Benim görevim kamplarda spor eğitimi vermekti” diyen Dündar, 2014 yılının Ağustos ayında Mustafa Dokumacı aracılığıyla örgüte katıldığını söyledi.

Dündar, Yunus Durmaz’dan eğitim aldığını belirterek şunları söyledi:

2017 yılında ben İdlib’teydim, o zaman HTŞ yönetimdeydi. Ben küçük çatışmalara girdim PKK ile. Hatay’da araçta yakalananların hiçbirini tanımıyorum, bana saldırıyı yapanların fotoğrafları gösterilmedi. Eylemleri Mustafa Dokumacı, Ahmet Güneş ve Yunus Durmaz planladı.

Dündar, örgüte katıldığında hafif silah ve spor eğitimi aldığını, Mustafa Dokumacı’nın kendisine “Ammar” kod adını verdiğini söyledi.

Gar saldırısından haberi olmadığını savunan Dündar, “Ben Suriye’de olduğum için örgütün Türkiye’deki faaliyetlerine dair bilgim yok. Gar patlaması olduğunda Suriye’deydim. Böyle bir eylemden de haberim yoktu. HTŞ’nin hapishanelerinde 5 yıl kaldım” dedi.

Avukatından tahliye talebi

Dündar’ın avukatı, müvekkilinin saldırıyla ilgisi olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Avukat, “Müvekkilimin saldırıya dair bir dahli yoktur, buna ilişkin delil de yoktur. Türkiye’de müvekkilim bir saldırıya katılmamıştır. Müvekkilimin delilleri karartma ihtimali yoktur, tutukluluğunun devamını gerektirecek bir durum yoktur, adli kontrol ile yargılanmasına devam edilebilir” dedi.

Tahliye talebi salonda bulunan ailelerin tepkisine neden oldu.

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“Milli istihbarata ait bir yerde kaldığımı düşünüyorum”

Müşteki avukatı Senem Doğanoğlu, İdlib Cezaevi’nden getirildiğini söyleyen Dündar’a, “13 Mayıs-20 Mayıs arasında nerede kaldınız? 20 Mayıs’ta hakkınızda tutuklama kararı çıktı. Bu süreçte nerede kaldınız?” diye sordu.

Dündar, “Milli istihbarata ait bir yerde kaldığımı düşünüyorum” yanıtını verdi.

Dündar, Mustafa Dokumacı aracılığıyla Valentina Slobodjanjuk isimli bir örgüt üyesiyle evlendirildiğini de söyledi.

“Eylül’de Türkiye’ye geldi ve evlendik” diyen Dündar, Kasım 2013 ile Ağustos 2014 arasında Suriye ile iletişimi Mustafa Dokumacı’nın kurduğunu anlattı.

Dündar, “Canlı bomba gönüllülükle olur. Saldırıyı yapan Yunus Emre Doğmacı’yı tanıyorum, o da Dokumacı grubundan” dedi.

“Erman Ekici’yi eğitim kampında gördüm”

Dündar’a, Mustafa Dokumacı öldüğünde “geçici emir” olarak görevlendirildiği iddiası da soruldu.

Dündar, “2015 Ocak öncesi eğitim verirdi, özel timin başındaydı Yunus Durmaz. Erman Ekici’yi de örgütte eğitim kampında gördüm” dedi.

Parmak izi tespitine itiraz etti

Avukat Doğanoğlu, dosyaya 15 Haziran’da giren yeni delile göre, 2017 yılında Türkiye sınırlarında olan ve Hatay’da yakalanan araçta IŞİD üyesi Şahap Barış ile birlikte Dündar’ın parmak izinin tespit edildiğini söyledi.

Bu tespitin sorulması üzerine Dündar, “Bu imkansız, bilmiyorum” dedi.

Dündar’a “etkin pişmanlık” ifadesinde gündeme gelen Rahip Brunson, Türkiye’de LGBTİ+’lere yönelik saldırı ve Ekrem İmamoğlu’na ilişkin eylem planları da soruldu.

Dündar, bu eylem planlarına Mustafa Dokumacı’nın karar verdiğini savundu:

Dokumacı karar veriyor, kendisi Türkiye’yi takip eden ve iyi bilen biri. O öneriyor eylemleri. Ben bomba eğitimi almadım. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı hiçbir zaman bir suç işlemedim. Böyle bir kapasitem de yok benim.

Mahkeme, duruşmaya bir saat ara verdi.

(NÖ)