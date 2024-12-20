ABD güçleri Suriye'de "IŞİD Lideri" Ebu Yusuf'u hava saldırısıyla öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Perşembe günü (19 Aralık) Suriye'nin Deyrezor ilinde kod adı Mahmud olan IŞİD lideri Ebu Yusuf'u doğrudan hedef aldığı bir hava saldırısında Ebu Yusuf'un yanı sıra bir IŞİD militanını daha öldürdüklerini bildirdi.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada sözkonusu hava saldırısının, "CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'den, müttefikleri[nden] ve bölge genelindeki ve ötesindeki ortakları[ndan] gelen, sivillere ve askeri personele yönelik saldırıları planlama, düzenleme ve gerçekleştirme çabalarını aksatma ve engelleme doğrultusundaki süre giden taahhüdünün bir parçası" olduğu dile getirildi.

Açıklamada, "saldırı[nın], daha önce Suriye rejimi ve Rusya'nın kontrolündeki bir bölgeye düzenlendi[ği]" bildirildi.

General Kurilla'nın mesajı CENTCOM, mesajında komutan General Erik Kurilla'nın mesajına da yer verdi. "Daha önce belirtildiği gibi, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla çalışan Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecek. IŞİD, şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8 bini aşkın IŞİD üyesini gözaltından kurtarmayı amaçlıyor. Aralarında Suriye dışında harekat yürütmeye çabalayanların da bulunduğu bu liderleri ve eylemleri yürütenleri agresif bir şekilde hedef alacağız."

ABD Silahlı Kuvvetleri'nin resmi organı "Stars and Stripes" ilgili haberinde "Perşembe günkü saldırı[nın], bu ay IŞİD'e karşı yapılan üçüncü saldırı [olduğunu]" yazdı: "Bu saldırılar[ın] çoğunlukla Suriye'nin merkezindeki çöldeki kampları ve görevlileri hedef aldı[ğı] ve en az 12 kişiyi öldürdü[ğünü] bildirdi.

Stars and Stripes'a göre, Esad rejiminin çöküşünün ardından istikrarsızlığın sürdüğü Suriye'de "isyancı grup" Heyet-i Tahrir'uş Şam yeni bir hükümet kurmayı hedeflerken Beyaz Saray, ABD'nin Suriye savaşına dahil olmayacağını söylüyor. Ancak "Amerika'nın ülkede IŞİD'i yenmek ve Türkiye ile kuzeydoğudaki ABD destekli Kürt güçleri arasındaki çatışmayı önlemek gibi kendi çıkarları var."

Gazete "CENTCOM'un en son saldırı duyurusu[nun], Pentagon'un Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri olduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi[ğini]" haırtlattı.

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Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, perşembe günü gazetecilere son birkaç ayda ülkeye yaklaşık 1.100 yeni asker daha konuşlandırıldığını söyledi. Pentagon aylardır ülkede yaklaşık 900 ABD askeri olduğunu söylüyordu.

(AEK)