ABD güçleri Suriye'de "IŞİD Lideri" Ebu Yusuf'u hava saldırısıyla öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Perşembe günü (19 Aralık) Suriye'nin Deyrezor ilinde kod adı Mahmud olan IŞİD lideri Ebu Yusuf'u doğrudan hedef aldığı bir hava saldırısında Ebu Yusuf'un yanı sıra bir IŞİD militanını daha öldürdüklerini bildirdi.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T