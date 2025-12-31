ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:25 31 Aralık 2025 13:25
 SG: Son Güncelleme: 31.12.2025 13:42 31 Aralık 2025 13:42
Okuma Okuma:  1 dakika

IŞİD, Yalova’daki çatışmanın sorumluluğunu üstlendi

Açıklamada, polis baskını yapılan evde bulunan kişiler için “hilafet askerleri” ifadesi kullanıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

IŞİD, Yalova’daki çatışmanın sorumluluğunu üstlendi
*Yalova'daki çatışmada hayatını kaybeden üç polisin cenaze töreni, 30 Aralık 2025. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve 29 Aralık’ta düzenlenen; üç polisin ve evde bulunan altı kişinin hayatını kaybettiği, sekiz polis ile bir bekçinin yaralandığı operasyona ilişkin IŞİD’den “üstlenme” açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık sekiz saat süren çatışma sırasında adreste bulunan beş kadın ve altı çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini; öldürülen altı kişi dâhil bu kişilerin Türkiye vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya ayrıca, çatışmada polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazeteci Wassim Nasr, örgütün açıklamasını, “IŞİD, Yalova’da Türk güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmanın sorumluluğunu üstlendi” notuyla X hesabında paylaştı.

IŞİD’in dün (30 Aralık) yaptığı açıklama şöyle:

“Yüce Allah’ın tevfikiyle, hilafetin askerleri, dün (Pazartesi) Yalova bölgesindeki Elmalık köyü yakınlarında, mücahitlere ait bir eve baskın düzenleyen mürted Türk güçleriyle otomatik silahlarla çatıştı. Bu çatışma, Allah’a hamdolsun, 11 unsurun öldürülmesi ve yaralanmasıyla sonuçlandı.”

“Mürted”, Arapçada “dinden dönen/İslam’ı terk eden” anlamına geliyor. IŞİD gibi cihatçı örgütler bu terimi, meşru görmedikleri kişi ve kurumları hedef göstermek amacıyla kullanıyor.
Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
29 Aralık 2025

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı
Bugün 09:36
Ülkelerden Türkiye için "saldırı olasılığı" ve "seyahat güvenliği" uyarıları
Bugün 00:59
İstanbul ve Ankara'da IŞİD gözaltıları
30 Aralık 2025
Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
29 Aralık 2025
