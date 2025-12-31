IŞİD, Yalova’daki çatışmanın sorumluluğunu üstlendi

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve 29 Aralık’ta düzenlenen; üç polisin ve evde bulunan altı kişinin hayatını kaybettiği, sekiz polis ile bir bekçinin yaralandığı operasyona ilişkin IŞİD’den “üstlenme” açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık sekiz saat süren çatışma sırasında adreste bulunan beş kadın ve altı çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini; öldürülen altı kişi dâhil bu kişilerin Türkiye vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya ayrıca, çatışmada polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazeteci Wassim Nasr, örgütün açıklamasını, “IŞİD, Yalova’da Türk güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmanın sorumluluğunu üstlendi” notuyla X hesabında paylaştı.

IŞİD’in dün (30 Aralık) yaptığı açıklama şöyle:

“Yüce Allah’ın tevfikiyle, hilafetin askerleri, dün (Pazartesi) Yalova bölgesindeki Elmalık köyü yakınlarında, mücahitlere ait bir eve baskın düzenleyen mürted Türk güçleriyle otomatik silahlarla çatıştı. Bu çatışma, Allah’a hamdolsun, 11 unsurun öldürülmesi ve yaralanmasıyla sonuçlandı.”

“Mürted”, Arapçada “dinden dönen/İslam’ı terk eden” anlamına geliyor. IŞİD gibi cihatçı örgütler bu terimi, meşru görmedikleri kişi ve kurumları hedef göstermek amacıyla kullanıyor.

Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti

(VC)