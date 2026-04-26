ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.04.2026 16:46 26 Nisan 2026 16:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.04.2026 16:55 26 Nisan 2026 16:55
Okuma Okuma:  2 dakika

AYM’den ‘10 Ekim’ başvurusuna ret: İnsanlığa karşı suç göz ardı edildi

Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim Ankara Katliamı davasına ilişkin 239 kişi adına yapılan bireysel başvuruyu “kabul edilemez” buldu. Yüksek Mahkeme, devletin yaşam hakkı kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlal edilmediğine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM’den ‘10 Ekim’ başvurusuna ret: İnsanlığa karşı suç göz ardı edildi

10 Ekim Ankara Katliamına ilişkin adalet arayışı sürerken, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) tartışma yaratan bir karar geldi.

AYM'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı kararı: "Yaşam hakkı ihlal edilmedi"
AYM'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı kararı: "Yaşam hakkı ihlal edilmedi"
19 Ocak 2026

Mahkeme, katliama ilişkin ceza yargılamasında verilen 3 Ağustos 2018 tarihli karara karşı 239 katılan adına yapılan bireysel başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

"Açık bir ihlal bulunmuyor"

Evrensel’den Okan Evrim’in haberine göre, AYM’nin 25 Nisan 2026 tarihinde tebliğ edilen kararında, başvurunun yalnızca bireysel başvuru sınırları ve sunulan belgeler çerçevesinde incelendiği belirtildi.

Kararda, Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında devletin yaşam hakkına ilişkin yükümlülükleri bakımından "açık bir ihlal bulunmadığı" ifade edildi.

"Yargılama eksik yürütüldü"

Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 103 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Davada tutuklu sanıklardan 9’u "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış cezalara çarptırılırken; diğer sanıklar "terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" ile çeşitli suçlardan hüküm giymişti.

Başvuruyu yapan avukatlar ise yargılama sürecinin eksik yürütüldüğünü belirtti. Başvuruda, saldırı öncesinde istihbarat birimlerinin olası eyleme dair bilgi sahibi olduğu, ancak gerekli önlemlerin alınmadığı; bazı kamu görevlilerinin sorumluluğunun ise araştırılmadığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı raporları, teknik takip kayıtları ve tanık beyanlarının yeterince değerlendirilmediği de dile getirildi.

"İnsanlık suçu gözardı edildi"

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, karara tepki göstererek, AYM’nin değerlendirmesinin "gerekçesiz ve hukuki temelden yoksun" olduğunu belirtti. Açıklamada, kararın kamu görevlilerinin sorumluluğunu ve katliamın insanlığa karşı suç niteliğini göz ardı ettiği ifade edildi.

Komisyon ayrıca, Gaziantep Emniyeti’nde görevli bazı yetkililer hakkında yeni soruşturmaların başlatıldığı bir dönemde verilen kararın “düşündürücü” olduğunu ifade etti. Açıklamada, katliamın tüm sorumlularının yargı önünde hesap vermesi için hukuki mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
10 Ekim Ankara gar katliamı AYM insanlığa karşı suç
ilgili haberler
10 Ekim Katliamı'nda 'gübre ihbarı'nı örtbas eden emniyet yetkilileri soruşturulacak
17 Aralık 2025
/haber/10-ekim-katliami-nda-gubre-ihbari-ni-ortbas-eden-emniyet-yetkilileri-sorusturulacak-314601
10 Ekim yaralılarından Kocabıyık: "Hadi Ankara Garı'nı unuttunuz, Yalova'yı da mı unuttunuz?"
24 Ocak 2026
/haber/10-ekim-yaralilarindan-kocabiyik-hadi-ankara-gari-ni-unuttunuz-yalova-yi-da-mi-unuttunuz-315978
10 Ekim'in 10'uncu yılında EMEP Milletvekilleri MİT ile IŞİD arasındaki ilişkiyi sordu
9 Ekim 2025
/haber/10-ekim-in-10-uncu-yilinda-emep-milletvekilleri-mit-ile-isid-arasindaki-iliskiyi-sordu-312385
10 Ekim'de yaşamını yitiren Tüylü'nün ailesine haciz: Ödenen tazminat faiziyle geri istendi
19 Mart 2026
/haber/10-ekim-de-yasamini-yitiren-tuylu-nun-ailesine-haciz-odenen-tazminat-faiziyle-geri-istendi-317854
"Yargının IŞİD'le imtihanı": 10 Ekim Katliamı Davası zamanaşımıyla karşı karşıya
30 Temmuz 2025
/haber/yarginin-isid-le-imtihani-10-ekim-katliami-davasi-zamanasimiyla-karsi-karsiya-309979
10 Ekim Davası ertelendi: "Sanıkları Suriye’den istemiyorlar"
17 Haziran 2025
/haber/10-ekim-davasi-ertelendi-saniklari-suriyeden-istemiyorlar-308519
10 Ekim Katliamı Davası ertelendi
23 Aralık 2025
/haber/10-ekim-katliami-davasi-ertelendi-314854
AYM'den 10 Ekim Ankara Gar Katliamı kararı: "Yaşam hakkı ihlal edilmedi"
19 Ocak 2026
/haber/aym-den-10-ekim-ankara-gar-katliami-karari-yasam-hakki-ihlal-edilmedi-315764
10 Ekim Katliamı’nın 10. yılında İstanbul'da eylem çağrısı
9 Ekim 2025
/haber/10-ekim-katliaminin-10-yilinda-istanbul-da-eylem-cagrisi-312391
"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"
10 Ekim katliamında kaybedilenler İstanbul İskele Meydanı'nda da anıldı
10 Ekim 2024
/haber/10-ekim-katliaminda-kaybedilenler-istanbul-iskele-meydani-nda-da-anildi-300615
Sayfa Başına Git