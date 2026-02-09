Irak’a nakledilecek IŞİD’liler arasında 2 bin TC yurttaşı var

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, Irak'a sevkedilmeleri kararlaştırılan 7-8 bin IŞİD tutuklusundan en az 2 bini Türkiye yurttaşı.

Bu sayı Suriye'de tutuldukları cezaevlerinde kimlik beyanında bulunan IŞİD’lilerin bildirimlerinden çıkıyor. Ancak militanlar her zaman kimliklerini doğru ve açık olarak bildirmeyebiliyor. IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı dönemde Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) yakalananların bir bölümü yurttaşlık beyanında bulunmadı ya da yanlış beyanda bulundu. Bu esasen bir IŞİD örgüt ilkesi ve ikincil olarak militanların cezaevlerinden çıktıktan sonra geçmiş eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korunmasına yönelik bir yöntem.

Kısa Dalga, Türkiye’den gelen görevlilerin, ABD güçleriyle işbirliği halinde Kuzey ve Doğu Suriye’deki cezaevlerinde tutulan ve TC yurttaşı olduğunu beyan edenlerin parmak izlerini aldığı ve sorguladığını da bildiriyor.

10 Ekim davasının firari sanıkları

Habere göre 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın düzenleyicileri arasında olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan firari sanık IŞİD “İstanbul Emiri” Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın da Suriye’de tutulduğu cezaevinden Irak’a sevk edilecekler arasında yer alıyor. 10 Ekim davasının diğer firari sanıklarının da kaçak olarak Suriye’ye geçip IŞİD saflarına katıldıklarına dair resmi belgeler bulunduğu ifade ediliyor: Bunlar arasında İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı da var.

Bu kişilerin de Suriye’deki cezaevlerinde bulunma olasılığı üzerinde duruluyor

Soruşturmayı Irak Yüksek Yargı Konseyi sürdürüyor

IŞİD’lilerin Irak’taki yargılanma süreci Irak Yüksek Yargı Konseyince yürütülüyor. Konseyin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak’taki cezaevlerine sevk edilen militanlara ilişkin soruşturma pazartesi itibarıyla başlatılmış durumda.

Habere göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak’a getirilen militanlara ilişkin hukuki süreçlerin “Irak’ın taraf olduğu yasal ve insani çerçeve dahilinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak” yürütüleceğini söylüyor.

Halen Irak’taki hapishanelere konulmak üzere yaklaşık 5 bin IŞİD’linin daha Suriye’den sevk edileceği belirtiliyor. Sevkiyatın tamamlanmasının ardından yargılama usul ve esasları kamuoyu ile paylaşılacak.

“İnsanlığa karşı suç” ve “soykırım” çerçevesi

Kısa Dalga, Ankara, Bağdat ve Washington’un, IŞİD’lilerin “insanlığa karşı suçlar” ve “soykırım”dan yargılanmaları konusunda mutabık olduklarını bildiriyor.

Soruşturma sürecine Türkiye ve ABD’nin de bilgi ve belge desteği sağlayacağı belirtiliyor. Soruşturma dosyası tamamlanana kadar yargılama usul ve esasları da netleştirilecek, dosyanın tamamlanmasının ardından Irak mahkemelerine sunulacak.

Ankara’nın talebi: Türkiye’ye sevk

Ankara’nın, soruşturma ve ilk yargılamaların ardından Türkiye yurttaşı olan en az 2 bin IŞİD’linin Irak hapishanelerinden Türkiye’ye sevk edilmesini istediği de haberler arasında.

(AEK)