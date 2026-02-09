ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 23:39 9 Şubat 2026 23:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 23:56 9 Şubat 2026 23:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Irak’a nakledilecek IŞİD’liler arasında 2 bin TC yurttaşı var

Kuzey ve Doğu Suriye’de SDG denetimi altında tutuldukları kamp ve cezaevlerinden Irak’a sevk edilen 7 bini aşkın IŞİD’liden 2 bininin Türkiye yurttaşı olduğu belirlendi. Bunlar arasında 10 Ekim katliamı firarisi, IŞİD “İstanbul Emiri” Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Irak’a nakledilecek IŞİD’liler arasında 2 bin TC yurttaşı var
Kuzey Suriye'deki cezaevlerinde tutulan IŞİD'liler/Fotoğraf: Frankfurter Rundschau

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, Irak'a sevkedilmeleri kararlaştırılan 7-8 bin IŞİD tutuklusundan en az 2 bini Türkiye yurttaşı.

Bu sayı Suriye'de tutuldukları cezaevlerinde kimlik beyanında bulunan IŞİD’lilerin bildirimlerinden çıkıyor. Ancak militanlar her zaman kimliklerini doğru ve açık olarak bildirmeyebiliyor. IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı dönemde Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) yakalananların bir bölümü yurttaşlık beyanında bulunmadı ya da yanlış beyanda bulundu. Bu esasen bir IŞİD örgüt ilkesi ve ikincil olarak militanların cezaevlerinden çıktıktan sonra geçmiş eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korunmasına yönelik bir yöntem.

Kısa Dalga, Türkiye’den gelen görevlilerin, ABD güçleriyle işbirliği halinde Kuzey ve Doğu Suriye’deki cezaevlerinde tutulan ve TC yurttaşı olduğunu beyan edenlerin parmak izlerini aldığı ve sorguladığını da bildiriyor.

10 Ekim davasının firari sanıkları 

Habere göre 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın düzenleyicileri arasında olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan firari sanık IŞİD “İstanbul Emiri” Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın da Suriye’de tutulduğu cezaevinden Irak’a sevk edilecekler arasında yer alıyor. 10 Ekim davasının diğer firari sanıklarının da kaçak olarak Suriye’ye geçip IŞİD saflarına katıldıklarına dair resmi belgeler bulunduğu ifade ediliyor: Bunlar arasında İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı da var.

Bu kişilerin de Suriye’deki cezaevlerinde bulunma olasılığı üzerinde duruluyor

Soruşturmayı Irak Yüksek Yargı Konseyi  sürdürüyor

IŞİD’lilerin Irak’taki yargılanma süreci Irak Yüksek Yargı Konseyince yürütülüyor. Konseyin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak’taki cezaevlerine sevk edilen militanlara ilişkin soruşturma pazartesi itibarıyla başlatılmış durumda.

Habere göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak’a getirilen militanlara ilişkin hukuki süreçlerin “Irak’ın taraf olduğu yasal ve insani çerçeve dahilinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak” yürütüleceğini söylüyor.

Halen Irak’taki hapishanelere konulmak üzere yaklaşık 5 bin IŞİD’linin daha Suriye’den sevk edileceği belirtiliyor. Sevkiyatın tamamlanmasının ardından yargılama usul ve esasları kamuoyu ile paylaşılacak.

“İnsanlığa karşı suç” ve “soykırım” çerçevesi

Kısa Dalga, Ankara, Bağdat ve Washington’un, IŞİD’lilerin “insanlığa karşı suçlar” ve “soykırım”dan yargılanmaları konusunda mutabık olduklarını bildiriyor.

Soruşturma sürecine Türkiye ve ABD’nin de bilgi ve belge desteği sağlayacağı belirtiliyor. Soruşturma dosyası tamamlanana kadar yargılama usul ve esasları da netleştirilecek, dosyanın tamamlanmasının ardından Irak mahkemelerine sunulacak.

Ankara’nın talebi: Türkiye’ye sevk

Ankara’nın, soruşturma ve ilk yargılamaların ardından Türkiye yurttaşı olan en az 2 bin IŞİD’linin Irak hapishanelerinden Türkiye’ye sevk edilmesini istediği de haberler arasında.
(AEK)

Haber Yeri
Bağdad
Irak Suriye ışid insanlığa karşı suçlar soykırım 10 Ekim Ankara gar katliamı sdg abd
bu haberin uzantıları
Êzîdîler Irak'a nakledilen IŞİD'lilerin soykırımdan yargılanması için harekete geçti
9 Şubat 2026
/haber/ezidiler-irak-a-nakledilen-isid-lilerin-soykirimdan-yargilanmasi-icin-harekete-gecti-316522
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Êzîdîler Irak'a nakledilen IŞİD'lilerin soykırımdan yargılanması için harekete geçti
9 Şubat 2026
/haber/ezidiler-irak-a-nakledilen-isid-lilerin-soykirimdan-yargilanmasi-icin-harekete-gecti-316522
Sayfa Başına Git