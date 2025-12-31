ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:36 31 Aralık 2025 09:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.12.2025 09:46 31 Aralık 2025 09:46
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı

Polis İstanbul’da, Yalova’daki 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısıyla bağlantılı soruşturma kapsamında sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 28 kişi ile örgütte aktif faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı
Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul’da, Yalova'da 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonuyla ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yapan 28 kişiyle, örgütte aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü IŞİD’e mensup kişilerin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova’da gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Dün de (30 Aralık) IŞİD'e yönelik düzenlenen bir başka operasyonda, aralarında Yalova'daki IŞİD üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
29 Aralık 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
IŞİD DEAŞ
ilgili haberler
IŞİD, Yalova’daki çatışmanın sorumluluğunu üstlendi
Bugün 13:25
/haber/isid-yalovadaki-catismanin-sorumlulugunu-ustlendi-315101
İstanbul ve Ankara'da IŞİD gözaltıları
30 Aralık 2025
/haber/istanbul-ve-ankara-da-isid-gozaltilari-315063
Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti
29 Aralık 2025
/haber/yalovada-isid-operasyonu-uc-polis-hayatini-kaybetti-315021
ABD’den Nijerya’da IŞİD bağlantılı hedeflere hava saldırısı
26 Aralık 2025
/haber/abdden-nijeryada-isid-baglantili-hedeflere-hava-saldirisi-314976
Yılbaşı öncesi saldırı hazırlığındaki IŞİD üyesi yakalandı
26 Aralık 2025
/haber/yilbasi-oncesi-saldiri-hazirligindaki-isid-uyesi-yakalandi-314963
"SANSAYONEL EYLEM ARAYIŞI"
Jandarma: "IŞİD önümüzdeki günlerde saldırabilir"
22 Aralık 2025
/haber/jandarma-isid-onumuzdeki-gunlerde-saldirabilir-314813
