İstanbul'da IŞİD operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da, Yalova'da 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonuyla ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yapan 28 kişiyle, örgütte aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü IŞİD’e mensup kişilerin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova’da gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Dün de (30 Aralık) IŞİD'e yönelik düzenlenen bir başka operasyonda, aralarında Yalova'daki IŞİD üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalova’da IŞİD operasyonu: Üç polis hayatını kaybetti

