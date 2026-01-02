SDG: IŞİD’in bombacısı Rakka'da yakalandı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile düzenledikleri ortak operasyonda, bomba yapımı ve çok sayıda terör saldırısına karışan bir kişi de dahil olmak üzere IŞİD'in birçok üyesini yakaladıklarını bildirdi.

SDG, açıklamasında güçlerinin koalisyon güçleriyle koordineli olarak Rakka yakınlarındaki Meşleb köyünde bir IŞİD hücresini hedef alan "başarılı bir güvenlik operasyonu" gerçekleştirdiğini belirtti.

"Patlayıcı dağıtımını itiraf etti"

Operasyon, SDG'nin IŞİD’in bomba yapım biriminin bir üyesi olarak tanımladığı Halaf Hüseyin İbrahim'in yakalanmasıyla sonuçlandı.

Açıklamaya göre İbrahim, SDG ve koalisyon güçlerine karşı kullanılan el yapımı patlayıcıların (EYP) imalatını ve yerleştirilmesini, ayrıca diğer IŞİD hücrelerine patlayıcı dağıtımını itiraf etti.

SDG güçleri operasyon sırasında ayrıca "silah, mühimmat, iletişim ekipmanı ve kişisel belgeler" de ele geçirdi.

IŞİD operasyonları

Salı günü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yerel ortaklarıyla birlikte dokuz gün boyunca Suriye'de gerçekleştirdiği bir dizi operasyonda en az yedi IŞİD şüphelisini öldürdüğünü ve çok sayıda kişiyi yakaladığını duyurdu.

Çarşamba günü yayımlanan yıl sonu açıklamasında ise SDG, 2025 yılında IŞİD hücrelerine karşı 163 güvenlik ve askeri operasyon gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda üç üst düzey lider de dahil olmak üzere onlarca militanın yakalandığını veya öldürüldüğünü belirtti.

