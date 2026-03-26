HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 17:50 26 Mart 2026 17:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 17:54 26 Mart 2026 17:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Furkan Karabay’ın ev hapsi kaldırıldı

Furkan Karabay, gözaltına alınmadan önce İBB soruşturmasına bakan savcı Fatih Dönmez ile ilgili haber yapmıştı.

BİA Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaya ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 23 Ocak gecesi gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Furkan Karabay’la ilgili yeni bir gelişme yaşlandı.

Medyascope'un aktardığına göre Karabay’ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanan aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüpheli hakkında dosya kapsamında karar verilecek olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına karar verildi.”

Karabay “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınmadan önceki son haberi İBB soruşturmasına bakarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına terfi ettirilen Fatih Dönmez'in Ekrem İmamoğlu'yla ilgili isimsiz ve imzasız bir dilekçeyi resmî belge haline getirmesini konu ediniyordu.

23 Ocak 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
furkan karabay
