biamag
HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 16:49
2 dk Okuma

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BİA Haber Merkezi

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın iddianamesi 114 gün sonra düzenlendi.

Mahpus gazeteci Karabay: Adaletin sustuğu yerde yazmak direnmek olur
5 DAKİKADA TUTUKLANDI, 76 GÜNDÜR İDDİANAMESİ HAZIRLANMADI
Mahpus gazeteci Karabay: Adaletin sustuğu yerde yazmak direnmek olur
30 Temmuz 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

15 yıla kadar hapis istemi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer aldı.

Ne olmuştu?

Dava konusu paylaşımlar nedeniyle 9 Kasım 2024'te tutuklanan Karabay, 18 Kasım’da tahliye edilmişti.

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında da 15 Mayıs günü gözaltına alındı, aynı gün "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Karabay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
furkan karabay istanbul cumhuriyet başsavcılığı akın gürlek erdoğan
