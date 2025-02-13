Gazeteci Furkan Karabay'a yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteduvar.com.tr muhabiri Furkan Karabay hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık Karabay’ı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yenine kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı haber paylaşımlarıyla suçladı.

‘Kamu görevlilerine hakaret (TCK 125/3), ‘terörle mücadelede görev yapanları hedef göstermek (TMK 6)’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcı Vekili Can Tuncay ve eski başsavcı (şu an Yargıtay üyesi) Şaban Yılmaz mağdur konumunda.

Karabay, Esenyurt Belediyesi ve Başkan Ahmet Özer’e yapılan operasyonla ilgili şunları aktarmıştı:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin tutukluluğuna itiraz edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın mesnetsiz delillerle Ahmet Özer hakkında örgüt dosyası hazırladığı ifade edildi.

Esenyurt Belediye binası kapılan 30 polis eşliğinde kırıldı, tüm güvenlik görevlilerinin cep telefonlarına el konuldu, belediyede bulunan avukat binaya alınmadı.

Ahmet özerin tutukluluğuna yapılan itiraz aynı günün akşamı reddedildi. Soruşturmayı başlatan yeni Zekeriya Öz olarak tanımlanan eski adalet bakanı yardımcısı Akın Gürlek'ti.

Gürlek ve Tuncay HSK'ya şikâyet edilen isimlerdi. Tıpkı rüşvet iddialarıyla gündem olan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz gibi.

Şaban Yılmaz'ın dört yıllık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sırasında hakkında bazı FETÖ dosyalarını savcılara baskıyla kapattırdığı ve rüşvet aldığı iddia edilmişti.

Başsavcının ismini yazmak suç

Savcılık iddianamede, Karabay’ın paylaşımda “Esenyurt Belediyesi’ne yapılan polis baskınında kapıların kırıldığı, güvenlik görevlilerinin telefonlarına el konulduğu ve avukatların içeri alınmadığı” yönündeki ifadelerinin gerçek olmadığını savundu. Belediye binası ve Özer’in ofisinin kapısının güvenlik görevlileri eşliğinde çilingirle açıldığını belirtti. Kanıt olarak da kamera kayıtlarını ve baskına eşlik eden mahalle muhtarının “Herhangi bir zarar yoktur” şeklinde imzaladığı tutanağı gösterdi.

Savcılık diğer suçlamalarla ilgili de Karabay’ın “Akın Gürlek'i terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca malum olan ve ülke dışına kaçmış eski bir savcıya benzettiğini”, “Akın Gürlek ve Şaban Yılmaz'ın şeref, onur ve haysiyetini zedelemek amacıyla rüşvet gibi yakıştırmalar isnat ettiğini”, “Akın Gürlek ve Can Tuncay'ın isimlerini terör örgütlerine hedef gösterecek şekilde açıkça yazdığını, böylelikle PKK’ye hedef gösterdiğini” ve de dezenformasyon yaptığını iddia etti.

Karabay, 11 yıl 9 aya kadar kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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(HA)