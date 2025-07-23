Furkan Karabay 68 gündür cezaevinde, iddianame hâlâ yok

DİSK Basın-İş, 15 Mayıs’tan bu yana ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ iddiasıyla Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutulan Furkan Karabay için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik açık bir mektup kaleme aldı.

Sendika Başkanı Turgut Dedeoğlu imzalı mektupta, DİSK Basın İş, Tunç’a “Furkan Karabay’ı daha ne kadar cezaevinde tutacaksınız?​” diye sordu.

Karabay’a yöneltilen suçlamaların gazetecilik faaliyetleri olduğu belirtilen DİSK Basın İş, Bakan Tunç’a Anayasayı hatırlattı:

“Furkan Karabay, bugün itibarıyla 68 gündür Silivri Hapishanesi’nde. Cumhurbaşkanına hakaret suçları nedeniyle kovuşturma yapılması, Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi. Karabay’ın savcılıktan izin talep edilen fezlekesi 29 Mayıs tarihinde Bakanlığa gönderildi ve izin çıktı. Buna rağmen Furkan Karabay hakkındaki iddianame keyfi olarak hala hazırlanmadı.

Malumunuz üzere Anayasanın 26. maddesi. 1. fıkrasına göre ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.’

Doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili suçlamalar yöneltilen Gazeteci Furkan Karabay hakkında adaletin bir an önce tecelli etmesini dilemekteyim.

Konuya ilişkin çalışmalarınızı ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaşmanızı önemle rica ederim.

Saygılarımla”

Avukatından iddianame tepkisi

Karabay'ın kardeşi ve avukatı Harun Karabay da 68 günde iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Furkan Karabay’ın tutuklu olduğu soruşturma dosyası ile ilgili dosya savcısıyla görüşmek istediklerini belirten Harun Karabay “Savcı bey ile 68 gün boyunca sadece 1 defa görüşebilmiştik. Ancak katibinden aldığımız sözlü bilgiye göre savcı bey izne çıkmış ve 1 Eylüle kadar izinde olacakmış, bize 'İddianame beklemeyin bu süreçte' denildi" dedi ve şunları ekledi:

"Furkan’la ikimizin babası, 37 yıl devlet memurluğu yaptı, hayatının hiçbir döneminde kesintisiz 40 gün izin alamadı ve memuriyetinin sorumluluklarını aksatmadı. Şimdi savcı beyin almış olduğu izin ile birlikte Furkan’ın tutukluluğu en az 109 gün olacak ve iddianamesi hala hazırlanmamış olacak.

Alican Uludağ’ın yazdığı gibi, Furkan, başsavcı ve başsavcı vekilinin isimlerini ve fotoğraflarını haberlerinde kullandığı için tutuklu ve 68 gündür iddianamesi hazırlanmıyor.

Furkan’a karşı bu yapılan, adaletle alakası bile olmayan işlemsizlik, yargılama öncesi tutukluluğun açıkça ceza olarak kullanılmasıdır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Furkan’a karşı hasmane bir tavır sergilenmekte, özgürlüğü açıkça elinden alınmaktadır. Altı adet paylaşım ve bir videoya ilişkin yazılacak iddianame 109 gün boyunca kasten bekletilmekte ve tahliyesi engellenmektedir.”

Önderoğlu: Hukuk daha fazla ayaklar altına alınamaz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da yaptığı açıklamayla Karabay’ın 68. günlük tutukluluğunun ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle uzatılmasının ‘peşin ödetme’nin açık göstergesi olduğunu söyledi. Önderoğlu “Hukuk daha fazla politik işgüzarcılıkla ayaklar altına alınamaz” diyerek Karabay’ın tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Suçlamalar neler? Furkan Karabay’a Emniyet ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, kent uzlaşısı süreci ve Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler soruldu. Alan adlı YouTube kanalında yaptığı yayınlar ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı haberler nedeniyle ‘terörle mücadelede görev yapmış kişileri hedef göstermek’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltildi. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasına konu olan suçlama, Karabay’ın sağlık sorunları yaşayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yazdığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 yıl önceki sözlerini ve geçmişte cezaevinde hayatını kaybedenleri hatırlatması oldu. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamasının gerekçesi, Karabay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanması oldu.

(HA)