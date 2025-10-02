Gazeteci Furkan Karabay'a Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla para cezası

Gazeteci Furkan Karabay’ın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili soruşturma sürecine dair yaptığı haber ve paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Karabay, farklı bir dosyadan tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi’nden getirildi.

P24’ün duruşmadan aktardığına göre savcı 27 Mayıs’ta sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Karabay’ın üç suçlamadan cezalandırılmasını istedi.

Esasa karşı savunmasını yapan Furkan Karabay, “Beni getirdiğiniz için teşekkür ederim. Hem hava değişikliği oldu hem de arkadaşlarımı görmüş oldum. Siyasi dosyalarda verilecek kararlar ne suçlu olduğumuzu ne suçsuz olduğumuzu gösterir. Vereceğiniz kararın bir hükmü yoktur. Mahkemeden bir talebim yok” dedi.

Mütalayı katibin okumasına itiraz

Daha sonra Karabay’ın avukatı Enes Hikmet Ermaner söz aldı. Ermaner esas hakkındaki mütalaayı savcının değil mahkeme katibinin okumasını eleştirdi.

“Savcı mütalaayı okumaktan imtina ettiği gibi esas hakkındaki mütalaayı yazmaktan da imtina etmiş. Mütalaada ‘hakaret’ suçuna ilişkin iddia yok çünkü iddianamede de yok. Savcı birebir iddianameyi kopyalamış dolayısıyla bu mütalaa tümüyle hukuka aykırıdır” dedi.

Yargıtay içtihatlarına atıf yapan Ermaner, savcının esas hakkındaki mütalaasını açık ve anlaşılır bir şekilde vermesi gerektiğini ifade ederek “Eğer savcı cübbesi giyip burada oturuyorsa dosyayı baştan sona okuyup esas hakkındaki mütalaasını vermesi gerekir. İddianameden kopyala yapıştır hazırlanan bu mütalaayı kabul etmiyorum. Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için yeniden savcılığa gönderilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Savcı bunun üzerine, “Mütalaada değiştirecek husus yoktur. Aynen tekrar ediyorum” dedi. Mahkeme, Ermaner’in dosyanın yeniden savcılığa gönderilmesi talebini reddetti.

Bunun üzerine Ermaner, “Müvekkilin ifadesini alan savcı akıllı saat takmıştı. Müvekkil ifadesini verdiği sırada savcının saatinin ışığı yandı. Can Tuncay (İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay) sorgulamayı yapan savcıya mesaj gönderiyordu. Böyle bir ortamda adil yargılamadan nasıl söz edebiliriz?” diye sordu. Ermaner müvekkilinin beraatını talep etti.

"Adliyenin başsavcıları kutsal mıdır, eleştirilemez midir?"

Karabay’ın avukatlarından Harun Karabay da “Müvekkil önce işinden, mesleğinden edildi şimdi de özgürlüğünden. Bu adliyenin başsavcılarının adını yazmak, adliyenin resmi sitesindeki fotoğraflarını yayınlamak suç mudur? Bu adliyenin başsavcısı siyaset yapmıştır, Adalet Bakan Yardımcısı olmuştur. Bu adliyenin başsavcısı Tokat’ın bir köyünde bile tanınmaktadır. Bu adliyenin başsavcıları kutsal mıdır, eleştirilemez midir burada vereceğiniz karar bunların cevabı olacaktır. Müvekkil kamunun düşmanı değildir. Bir gazeteci olarak kamuyu bilgilendirmek için haber yapmaktadır. Beraat talep ediyorum” dedi.

İki suçtan beraat, Gürlek'e hakaretten ceza

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermek”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve Şaban Yılmaz’a yönelik “kamu görevlisine hakaret” suçunun yasal unsurları oluşmadığından Karabay’ın beraatına karar verdi.

Ancak eski Adalet Bakan yardımcısı ve şimdinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e “hakaret” ettiği iddiasıyla Karabay’ı 42 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

5 DAKİKADA TUTUKLANDI, 76 GÜNDÜR İDDİANAMESİ HAZIRLANMADI Mahpus gazeteci Karabay: Adaletin sustuğu yerde yazmak direnmek olur

Başka bir dosyadan tutuklu Karabay 15 Mayıs’ta Alan YouTube kanalında yaptığı programlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. İddianamesi 114 gün sonra 5 Eylül'de hazırlanabildi. İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer aldı. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"le suçlanan Karabay hakkında sacvılık 15 yıla kadar hapis talep etti.

Ne olmuştu? Furkan Karabay, Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından 6 Kasım 2024'te 10Haber’de “A’dan Z’ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı” başlıklı bir haber yaptı. Ayrıca Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinden sonra kişisel X hesabında bir seri kaleme aldı. Paylaşımlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘seyyar giyotin’ diye eleştirdiği Akın Gürlek ile Can Tuncay’ın adı geçiyordu. İki ismin tanışıklığının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudukları yıllara dayandığını söylüyor, bugüne dek pek çok FETÖ soruşturması yürüttüğünü belirttiği Tuncay’ın bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu hakkında hazırladığı tartışmalı iddianamelerle ilgili detayları aktarıyordu. 9 Kasım 2024'te tutuklanan Karabay, 18 Kasım’da tahliye edilmişti. Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler nedeniyle 15 Mayıs'ta gözaltına alınarak bir kez daha tutuklandı.

(HA)