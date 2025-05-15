Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Avukat Enes Ermaner X’te gazeteci Furkan Karabay'ın sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Ermaner, “Gazeteci Furkan Karabay, attığı tweetler ve burasialan’da yaptığı yayınlar nedeniyle, yalnızca gazetecilik faaliyeti yürüttüğü için bir kez daha şafak vakti gözaltına alındı.” dedi.

Karabay, İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler soruldu. "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık tarafından sorgulanan Karabay daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte Karabay, "Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım" diye konuştu. Hakimlik Karabay'ın tutuklanmasına karar verdi.

Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı haberleri nedeniyle 9 Kasım'da tutuklanmış, 18 Kasım'da tahliye edilmişti.

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan Karabay, gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başladı. Özellikle yerel yönetimlerin faaliyetlerini ve kamuoyunu ilgilendiren konuları ele alan haberleriyle tanınıyor. Ayrıca "Gurban" adlı bir kitabın da yazarı.

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(EMK/HA)