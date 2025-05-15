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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 08:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 16:06
2 dk Okuma

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, İstanbul Adalet Sarayı içinde çekilmiş. Görselin ön planında, genç bir erkek — gazeteci Furkan Karabay — dikkat çekiyor. Karabay, siyah deri bir mont giymiş, saçları kısa ve hafif dağınık, yüzünde ciddi ama sakin bir ifade var. Göğsü dik, kameralara doğru hafif yan dönmüş şekilde duruyor.
Furkan Karabay adliyedeki bu fotoğrafı önceki gözaltı süreçlerinden.

Avukat Enes Ermaner X’te gazeteci Furkan Karabay'ın sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Ermaner, “Gazeteci Furkan Karabay, attığı tweetler ve burasialan’da yaptığı yayınlar nedeniyle, yalnızca gazetecilik faaliyeti yürüttüğü için bir kez daha şafak vakti gözaltına alındı.” dedi.

Karabay, İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler soruldu. "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık tarafından sorgulanan Karabay daha sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Hakimlikte Karabay, "Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım" diye konuştu. Hakimlik Karabay'ın tutuklanmasına karar verdi.

Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı haberleri nedeniyle 9 Kasım'da tutuklanmış, 18 Kasım'da tahliye edilmişti.

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan Karabay, gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başladı. Özellikle yerel yönetimlerin faaliyetlerini ve kamuoyunu ilgilendiren konuları ele alan haberleriyle tanınıyor. Ayrıca "Gurban" adlı bir kitabın da yazarı.
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(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
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