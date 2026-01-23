Gazeteci Furkan Karabay, ev hapsi kararıyla serbest

Gazeteci Furkan Karabay gece satlerinde gözaltına alındı. Karabay’ın gözaltına alındığı avukatı Enes Ermaner duyurdu. Karabay'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU 2025 Gazeteci susturmak isteyenler artık daha fütursuz!

Avukat Hüseyin Ersöz X’te şu paylaşımı yaptı:

“Gazeteci Furkan Karabay saat 00:30'da 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan' gözaltına alındı. Yani isnat edilen eylem 'yaptığı haberler' yada 'X paylaşımları.' Furkan Karabay daha önce de yapmış olduğu haberler nedeniyle gözaltına alınmış ve uzun süre tutuklu kalmıştı. Bir gazeteci hakkında 'sistematik hale gelen' gözaltına alma tedbiri, otosansürü beraberinde getiren bir ifade hürriyeti ihlaline sebebiyet verir. Hiçkimse şiddet çağrısı içermeyen düşünce açıklamalarından kaynaklı olarak gözaltına alınmamalı, hakkında özgürlük kısıtlayıcı bir tedbir uygulanmamalıdır. Bu hukuk güvenliğini ilgilendiren bir konudur. Furkan Karabay, 'araştırmacı gazetecilik' örneği sergileyen başarılı bir adliye muhabirdir. Yaptığı haberlerin bazı kesimleri rahatsız etmesi anlaşılabilir. Ancak neredeyse her gün İstanbul Adliyesi'ne gelen ve mesleki faaliyet yürüten bir gazetecinin gözaltına alınması yetki saptırma yasağına işaret eder.”

"Gözaltının yıldırma amaçlı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Karabay’ın haberleri nedeniyle ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alınmasının hukukla bağdaşır yanı olmadığını belirtti ve “Şartları oluşmadığı gibi gözaltının yıldırma amaçlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kolluk ifadesi alınmadan adliyeye

Karabay, geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Sabah saatlerinde ise ifadesi alınmaksızın savcılığa sevk edildi. Savcı, Karabay'a yaptığı haberleri sordu. Karabay, yaptığı haberlerin delillerinin İmamoğlu dosyasında olduğunu söyledi. Şöyle konuştu:

"Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yaptığım haberler de ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Savcılık, ifadenin ardından Karabay'ı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti. Sevk yazısında Karabay’a “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları yöneltildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Karabay hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından yurtdışına çıkış yasağı; “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Son haberinde İBB soruşturması savcısını yazmıştı

Gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alınmadan önce yaptığı son haber, İBB soruşturmasına bakan ve terfi alarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Fatih Dönmez'i konu ediniyordu.

Karabay haberinde İBB dosyasına eklenen isimsiz ve imzasız bir şikâyet dilekçesinin, Dönmez'in imzası ve kaşesiyle “resmî belge” haline getirildiğini yazmıştı.

Dilekçe ise İmamoğlu ailesinin "müslüman görünmek için soy isimlerini İmamoğlu olarak değiştirdiler" iddiasını içeriyordu.

TIKLAYIN - İBB davasında isimsiz ve imzasız şikâyet “resmî belge” oldu: “Müslüman görünmek için soy isimlerini İmamoğlu olarak değiştirdiler”

(EMK/HA)