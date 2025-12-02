Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı

Alan YouTube kanalındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra hakim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul 25. Ağır ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karabay, tutulduğu Marmara (Silivri) Cezaevi’nden getirildi.

Saat 10.30’da başlaması gereken duruşma 2 saatlik bir gecikmeyle 12.30’da başladı. Duruşmayı kalabalık bir gazeteci kitlesi takip etti. İzleyiciler salona sığmadı. Ayakta kalan izleyiciler salondan dışarı çıkarıldı.

Salona jandarma eşliğinde kelepçeli bir şekilde getirilen Karabay’ın zayıfladığı dikkat çekti.

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Mahkeme başkanından avukat ve izleyicilere tehdit

İzleyicileri selamlayan Karabay, bir süre aynı koğuşu paylaştığı HDK’den tutuklanan Ercüment Akdeniz’e “Abi seni Silivri dışında görmek çok güzel” dedi.

Karabay, son aylarda yapılan operasyonları hatırlattı. Hemen ardından da Ercüment Akdeniz’i yargılayan, Fatih Altaylı’yı tahliye etmeyen, Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlali kararını yok sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki iddianameyi kabul eden, protestolar nedeniyle aktivistleri-öğrencileri tutuklayan mahkemeleri saydı.

Bu sırada Karabay’ın konuşması heyet başkanı tarafından kesildi. Başkan “Bunlar senin davan değil.” dedi. Yükselen sesler üzerine başkan, avukatları ve izleyicileri dışarı atmakla tehdit etti.

"İddia kuponu doldurur gibi hazırlanan iddianameye savunma yapmam"

Karabay ve müdafi avukatları da savunmasının kesilmesine itiraz etti. Başkan “Yargılama konusuyla ilgili savunma yapılır.” dedi.

Bunun üzerine Karabay iddianamenin okunmasını talep etti. Mahkeme başkanı “Öyle bir zorunluluğumuz yok. O yasa değişti. Okumak zorunda değilim. Özetledim” dedi. Başkan, tartışma üzerine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) açılmasına karar verdi.

Beyanına devam eden Karabay, “Türkiye’deki usulsüz, hukuksuz tüm yargı kararlarını protesto ediyorum. Ben iddia kuponu doldurur gibi hazırlanan bu iddianameye karşı savunma yapmam. Savunma yapmayı reddediyorum. Ben bu iddianameyi yırtarım” dedi. Hemen arkasından da elinde tuttuğu iddianameyi yırtarak konuşmasını bitirdi.

Ancak mahkeme bunu Karabay’ın iddianameye karşı savunması olarak kabul etti.

Furkan Karabay: Çeteler, mafyalar için çalışmıyorum gazetecilik yapıyorum

Gazeteci Karabay'ın cezalandırılması istendi

Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Akın Gürlek’in avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle katılma taleplerini kabul etti.

Mahkeme başkanı, Karabay’ın avukatlarına da söz vermeden de savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istedi. Duruşmaya verilen yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından 13.15’te duruşma yeniden başladı. Savcı, iddianamedeki iddialarla Karabay’ın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

"Furkan gazetecilik yaptığı için yargılanıyor"

Bunun üzerine Karabay’ın avukatları söz aldı. Duruşma savunmalarla devam etti. Avukat Enes Ermaner, beyanına “İddianameye karşı savunma yapacaktım ama Furkan’dan sonra bize söz vermeden usule aykırı olarak savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istediniz. Savcı mütalaayı hazırlamak için süre istedi. 30 dakikadır 200 kişi salonun önünde bekliyoruz. Gelen mütalaa iddianameyle aynı. Bize bu eziyeti yaşattığınız için sayın savcılığı eleştirerek başlamak istiyorum.” diyerek başladı.

İddianamede Karabay'a yöneltilen üç suçlamanın da somutlaştırılmadığını belirterek "Furkan’ın yazısında savcılığın kalın yazıyla işaretlediği yerleri mi suç isnadı olarak değerlendirmeliyiz? Burada nasıl bir suç isnadı var? Belirsiz, özensiz hazırlanan bir iddianame var." diye konuştu.

Daha sonra da ceza hukukun temel prensibinin suçtan delile, delilden de suçluya ulaşmak olduğunu anlatarak, Karabay'a herhangi bir delil yokken sadece ismine soruşturma açıldığını ifade etti.

201 günlük tutukluluk süresine dikkat çekerek Karabay'a yaşatılanın fiili bir cezalandırma olduğunu söyledi.

"Furkan’ın gazetecilik faaliyeti yargılanıyor. O yüzden iddianamede suç somutlaştırılamıyor. Bir insanın hayatıyla ve sicil kaydıyla oynamak bu kadar kolay mı?" diye konuştu.

Tahliye kararı

14.25 itibariyle Karabay’ın avukatları savunmasını tamamladı. Mahkeme heyeti duruşmaya karar için ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Karabay'a cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla 1 yıl 3 ay ve Akın Gürlek’i hedef göstermekdiği iddiasıyla 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cumhuriyet savcıları Can Tuncay ve Ahmet Şahin’i hedef gösterme suçlamasından ise beraat ettirdi.

Mahkeme Karabay'ı cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

(HA)