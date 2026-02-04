Uluslararası PEN: "Furkan Karabay'ın ev hapsine son verin"

Uluslararası PEN 3 Şubat'ta yayımladığı açıklamada Türkiye yetkililerinin gazeteci ve yazar Furkan Karabay’ı derhal ev hapsinden serbest bırakmaları ve ağır yargısal tacizlere son vermeleri gerektiğini belirtti. Kuruluş ayrıca yetkilileri ifade ve bilgi edinme özgürlüğü haklarını korumaya ve bağımsız sesleri susturmak için adalet sistemini silah olarak kullanmaya son vermeye çağırdı.

Polis, 23 Ocak 2026’da Furkan Karabay’ı “yanlış bilgiyi alenen yaymak” ve “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek” şüphesiyle gözaltına almış, Karabay, savcılığın tutuklama talebiyle çıkartıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde “ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri”yle bırakılmıştı.

Gazeteci Furkan Karabay, ev hapsi kararıyla serbest

Karabay’a yönelik iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) hedef alan ve Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanarak Türkiye genelinde büyük protestolara neden olan olayla ilgili haberlerinden kaynaklanıyordu. Bu açıklama kaleme alındığı sırada Karabay hakkındaki soruşturma sürüyordu.

"Karabay hedef alınıyor"

PEN Furkan Karabay'ın, eleştirel haberciliği nedeniyle son yıllarda Türkiye yetkililerince pek çok kez hedef alındığını hatırlattı.

2 Aralık 2025'te İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetecilik çalışmaları nedeniyle Karabay'ı "cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret" ve “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek”suçlarından suçlu bulmuş ve toplamda dört yıl üç ay hapis cezasına çarptırmıştı. 201 gün tutuklu kalan Karabay, cezaevinde geçirdiği süre nedeniyle serbest bırakıldı.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı

Uluslararası PEN Karabay'ın halen temyiz aşamasındaki mahkûmiyet kararının da "dayanaksız" olması nedeniyle bozulmasını istedi.

"Karabay'ın mahkumiyeti bozulsun" Uluslararası PEN, yeni kurulan Genç Yazarlar Komitesi ve dünyanın dört bir yanındaki PEN Merkezleri, özellikle Karabay’ın bazı kısa öykülerini çevirip yayınlayarak serbest bırakılması doğrultusunda aktif kampanya yürüttü. PEN International, Karabay'ın dayanaksız mahkûmiyetinin temyiz yoluyla bozulmasını istiyor.

Açıklamasının sonunda gazetecilerin işlerini yapmaları nedeniyle tutuklanmaları pratiğine de son verilmesi çağrısında bulundu:

Uluslararası PEN, bir kez daha Türkiye yetkililerini, yazarların ve gazetecilerin sırf yazılarının içeriğine dayanarak keyfi olarak tutuklanıp gözaltına alınmasına son vermeye ve gazeteciliğin kamu yararına olan konularda diyalog ve tartışmayı teşvik etmedeki hayati rolünü korumaya çağırıyor.

Kuruluş açıklamasının sonunda Furkan Karabay'la ilgili tamamlayıcı bilgileri de "Ek Bilgiler" başlığıyla koydu.

Uluslararası PEN'den Furkan Karabay hakkında 15 Mayıs 1996 doğumlu Furkan Karabay, Medyascope, Cumhuriyet, 10Haber, Oda TV ve Gerçek Gündem gibi Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Özellikle yargı haberleri konusunda uzmanlaştı. Karabay, 2024'te, iş adamı Mubariz Mansimov'un Türkiye'deki hükümetle ilişkilerini ve yükseliş ve düşüşünü ayrıntılarıyla anlatan "Gurban" adlı kitabını yayınladı. Karabay, ev hapsine, yazar, PEN International Yönetim Kurulu üyesi ve PEN International Genç Yazarlar Komitesi Başkan Yardımcısı Ege Dündar tarafından İngilizceye çevrilen yeni bir kısa öyküyle yanıt verdi. Reflections From Detention: ‘I Don't Know Why They're Putting You Through This’ başlıklı öyküye Tomorrow Club'dan erişilebiliyor.

(AEK)