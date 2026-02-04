ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 02:23 4 Şubat 2026 02:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 03:01 4 Şubat 2026 03:01
Okuma Okuma:  3 dakika

Uluslararası PEN: "Furkan Karabay'ın ev hapsine son verin"

Uluslararası PEN Başkanı Burhan Sönmez: “Furkan Karabay’ın asılsız gerekçelerle 200 günden fazla cezaevinde tutulduktan sonra, hâlâ ev hapsinde olması Türkiye’yi yönetenlerin onun araştırmacı gazeteciliğini susturmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. " dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uluslararası PEN: "Furkan Karabay'ın ev hapsine son verin"
Gazeteci Furkan Karabay/Fotoğraf: Uluslararası PEN

Uluslararası PEN 3 Şubat'ta yayımladığı açıklamada Türkiye yetkililerinin gazeteci ve yazar Furkan Karabay’ı derhal ev hapsinden serbest bırakmaları ve ağır yargısal tacizlere son vermeleri gerektiğini belirtti. Kuruluş ayrıca yetkilileri ifade ve bilgi edinme özgürlüğü haklarını korumaya ve bağımsız sesleri susturmak için adalet sistemini silah olarak kullanmaya son vermeye çağırdı.

Polis, 23 Ocak 2026’da Furkan Karabay’ı “yanlış bilgiyi alenen yaymak” ve “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek” şüphesiyle gözaltına almış, Karabay, savcılığın tutuklama talebiyle çıkartıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde “ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri”yle bırakılmıştı.

Gazeteci Furkan Karabay, ev hapsi kararıyla serbest
Gazeteci Furkan Karabay, ev hapsi kararıyla serbest
23 Ocak 2026

Karabay’a yönelik iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) hedef alan ve Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanarak Türkiye genelinde büyük protestolara neden olan olayla ilgili haberlerinden kaynaklanıyordu. Bu açıklama kaleme alındığı sırada Karabay hakkındaki soruşturma sürüyordu.

"Karabay hedef alınıyor"

PEN Furkan Karabay'ın, eleştirel haberciliği nedeniyle son yıllarda Türkiye yetkililerince pek çok kez hedef alındığını hatırlattı.

2 Aralık 2025'te İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetecilik çalışmaları nedeniyle Karabay'ı "cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret" ve “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek”suçlarından suçlu bulmuş ve toplamda dört yıl üç ay hapis cezasına çarptırmıştı. 201 gün tutuklu kalan Karabay, cezaevinde geçirdiği süre nedeniyle serbest bırakıldı.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı
Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı
2 Aralık 2025

Uluslararası PEN Karabay'ın halen temyiz aşamasındaki mahkûmiyet kararının da "dayanaksız" olması nedeniyle bozulmasını istedi.

"Karabay'ın mahkumiyeti bozulsun"

Uluslararası PEN, yeni kurulan Genç Yazarlar Komitesi ve dünyanın dört bir yanındaki PEN Merkezleri, özellikle Karabay’ın bazı kısa öykülerini çevirip yayınlayarak serbest bırakılması doğrultusunda aktif kampanya yürüttü. PEN International, Karabay'ın dayanaksız mahkûmiyetinin temyiz yoluyla bozulmasını istiyor.

Açıklamasının sonunda gazetecilerin işlerini yapmaları nedeniyle tutuklanmaları pratiğine de son verilmesi çağrısında bulundu:

Uluslararası PEN, bir kez daha Türkiye yetkililerini, yazarların ve gazetecilerin sırf yazılarının içeriğine dayanarak keyfi olarak tutuklanıp gözaltına alınmasına son vermeye ve gazeteciliğin kamu yararına olan konularda diyalog ve tartışmayı teşvik etmedeki hayati rolünü korumaya çağırıyor.

Kuruluş açıklamasının sonunda Furkan Karabay'la ilgili tamamlayıcı bilgileri de "Ek Bilgiler" başlığıyla koydu.

Uluslararası PEN'den Furkan Karabay hakkında

15 Mayıs 1996 doğumlu Furkan Karabay, Medyascope, Cumhuriyet, 10Haber, Oda TV ve Gerçek Gündem gibi Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Özellikle yargı haberleri konusunda uzmanlaştı. Karabay, 2024'te, iş adamı Mubariz Mansimov'un Türkiye'deki hükümetle ilişkilerini ve yükseliş ve düşüşünü ayrıntılarıyla anlatan "Gurban" adlı kitabını yayınladı.

Karabay, ev hapsine, yazar, PEN International Yönetim Kurulu üyesi ve PEN International Genç Yazarlar Komitesi Başkan Yardımcısı Ege Dündar tarafından İngilizceye çevrilen yeni bir kısa öyküyle yanıt verdi. Reflections From Detention: ‘I Don't Know Why They're Putting You Through This’  başlıklı öyküye Tomorrow Club'dan erişilebiliyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Londra
furkan karabay ifade özgürlüğü hukuk siyaset gazetecilik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git