Furkan Karabay: Çeteler, mafyalar için çalışmıyorum gazetecilik yapıyorum

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili soruşturma sürecine dair yaptığı haber ve paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Karabay, farklı bir dosyadan tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi’nden getirildi.

Duruşmayı DİSK Basın-İş, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye temsilcisi Özgür Öğret ile gazeteci meslektaşları takip etti.

Savunma yapan Karabay, iddianame için "Baştan savma” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın isimlerini haberlerde yazmanın yazmanın yasak olup olmadığını sorguladı.

“Gürlek ve Tuncay'ın isimlerini kullanmak yalnızca bazı medya kuruluşlarının mı hakkı?” diye sordu.

“Türkiye'de bu tür baştan savma iddianameler yüzünden yargıya güven yerlerde” diyen Karabay “Yaptığım işte habercilikten ve gazetecilikten başka bir faaliyet yok. Böyle bir haber olsun yine yaparım. Bizim mücadelemiz halk için. Biz çeteler için, mafya için çalışmıyoruz. Yaptığımız iş gazetecilik. Biz kendimizi düşünmüyoruz, halkımızı düşünüyoruz. Halka karşı sorumluyuz. Burada yargılanan gazetecilik” ifadelerini kullandı.

Esas hakkında mütalaa veren duruşma savcısı Karabay'ın, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Karabay ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek bir sonraki duruşma için 2 Ekim gününü belirledi. Duruşma 11.30’da görülecek.

Ne olmuştu? Furkan Karabay, Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından 6 Kasım 2024'te 10Haber’de “A’dan Z’ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı” başlıklı bir haber yaptı. Ayrıca Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinden sonra kişisel X hesabında bir seri kaleme aldı. Paylaşımlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘seyyar giyotin’ diye eleştirdiği Akın Gürlek ile Can Tuncay’ın adı geçiyordu. İki ismin tanışıklığının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudukları yıllara dayandığını söylüyor, bugüne dek pek çok FETÖ soruşturması yürüttüğünü belirttiği Tuncay’ın bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu hakkında hazırladığı tartışmalı iddianamelerle ilgili detayları aktarıyordu. 9 Kasım 2024'te tutuklanan Karabay, 18 Kasım’da tahliye edilmişti. Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve kent uzlaşısı kapsamında Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan hakkında yaptığı haberler nedeniyle 15 Mayıs'ta gözaltına alınarak bir kez daha tutuklandı.

(HA)