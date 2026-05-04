Ermenistan’la Ani Köprüsü’nün restorasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Ermenistan’ın başkentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında, Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede, Yılmaz ve Paşinyan’ın himayelerinde, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci özel temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan tarafından iki ülke sınırındaki Ani Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

“Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya’da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum.” (TY)