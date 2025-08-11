ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 15:52
2 dk Okuma

Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın

HDP eski milletvekili Garo Paylan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan deklarasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
Fotoğraf: Garo Paylan / X (Paylan Akyaka Sınır Kapısında)

HDP eski milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan kalıcı barış için ortak deklarasyonun ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

“Bize düşen, bu barışın kalıcı olması için ivedi adımlar atmaktır” diyen Paylan, Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırını hemen açın! Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan halklarını kucaklaştırın. Hemen atalım bu adımı…” ifadelerini kullandı.

Garo Paylan’ın X’te yayınladığı mesaj şöyle:

“Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, on yıllardır süren düşmanlığa son veren ‘tarihi anlaşmayı’ ABD Başkanı Trump’ın şahitliğinde imzaladı. Bize düşen, bu barışın kalıcı olması için ivedi adımlar atmaktır.

Sayın Erdoğan: Türkiye-Ermenistan sınırını hemen açın! Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan halklarını kucaklaştırın. Hemen atalım bu adımı…”

Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025

Sınır neden kapalı?

Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır 328 km uzunluğunda. 1921’de imzalanan Kars Antlaşması ile günümüze kadar geldi.

Türkiye, 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ermenistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. Ancak 1993’te Ermenistan, Azerbaycan’ın kontrolündeki Karabağ’a saldırınca Türkiye Ermenistan sınırını kapattı ve diplomatik ilişkileri kesti.

Alican (Margara) ve Akyaka Sınır Kapıları da (Ahuryan) o tarihten bu yana kapalı.

Alican Sınır Kapısı 1993'ten beri sadece iki kez açıldı. İlki 6 Şubat 2023’teki Maraş depremlerine, ikincisi ise bu yıl Ermenistan'ın Suriye'ye insani yardım gönderimi sırasında gerçekleşti.

(HA)

İstanbul
azerbaycan-ermenistan ilişkileri Ermenistan türkiye-ermenistan Türkiye-Ermenistan sınırı
