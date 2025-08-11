Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın

HDP eski milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan kalıcı barış için ortak deklarasyonun ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

“Bize düşen, bu barışın kalıcı olması için ivedi adımlar atmaktır” diyen Paylan, Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırını hemen açın! Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan halklarını kucaklaştırın. Hemen atalım bu adımı…” ifadelerini kullandı.

Garo Paylan’ın X’te yayınladığı mesaj şöyle:

“Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, on yıllardır süren düşmanlığa son veren ‘tarihi anlaşmayı’ ABD Başkanı Trump’ın şahitliğinde imzaladı. Bize düşen, bu barışın kalıcı olması için ivedi adımlar atmaktır.

Sayın Erdoğan: Türkiye-Ermenistan sınırını hemen açın! Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan halklarını kucaklaştırın. Hemen atalım bu adımı…”

Sınır neden kapalı?

Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır 328 km uzunluğunda. 1921’de imzalanan Kars Antlaşması ile günümüze kadar geldi.

Türkiye, 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ermenistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. Ancak 1993’te Ermenistan, Azerbaycan’ın kontrolündeki Karabağ’a saldırınca Türkiye Ermenistan sınırını kapattı ve diplomatik ilişkileri kesti.

Alican (Margara) ve Akyaka Sınır Kapıları da (Ahuryan) o tarihten bu yana kapalı.

Alican Sınır Kapısı 1993'ten beri sadece iki kez açıldı. İlki 6 Şubat 2023’teki Maraş depremlerine, ikincisi ise bu yıl Ermenistan'ın Suriye'ye insani yardım gönderimi sırasında gerçekleşti.

