Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde yeni adım: Ticaret hazırlıkları tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci’ne ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, süreç kapsamında doğrudan ticarete yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, ortak sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmaların ise sürdüğü ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle, Türkiye’den üçüncü ülke üzerinden Ermenistan’a giden veya tersi yönde taşınan mallarda nihai varış noktasının “Ermenistan/Türkiye” olarak yazılabilmesinin mümkün hâle geldiği kaydedildi.

Keçeli’nin açıklamasının tamamı şöyle:

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.

Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır.

Badalyan: Önemli bir adım

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan da, Ermenistan ile Türkiye’nin 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Badalyan, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye’nin Ermenistan ile ikili ticarete yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin bir başka olumlu sonucudur. Söz konusu karar, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki ticaretin ve temasların genişletilmesi, ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi ve bölgede barış ile refahın desteklenmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu gelişmenin, iki ülke arasında tam teşekküllü ve normal ilişkilerin kurulması yönünde önemli bir adım olduğunu vurguluyoruz. Sürecin, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesiyle doğal bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz.”